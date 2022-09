Goed nieuws voor dieren in nood: Ganzeweide kijkt uit naar afronding tweede bouwfase

Op het terrein van Dierenasiel Ganzeweide is het einde van de tweede bouwfase in zicht. Bij de opening in 2015 waren plannen gesmeed voor die tweede fase, maar eerst moest de spaarpot worden aangevuld en vervolgens dwarsboomde corona die plannen. Maar nu is eindelijk de meiboom geplant.

Voorzitter André Lycke schetst het verhaal: “We zijn gestart in 1978. Het gebouw aan de Iepersesteenweg dat we in 1987 kochten, werd jaren later onteigend en gesloopt. In 2007 legden we de eerste contacten met Koksijde om een asiel te bouwen op de site van het Oude Munitiedepot in Wulpen; er werd een erfpachtovereenkomst voor minstens vijftig jaar geregeld. De werken begonnen in april 2014, een goed half jaar later sliepen de eerste dieren in de gloednieuwe opvang.”

“Voor de tweede bouwfase wilden we eerst onze spaarpot weer aanvullen. De bouw hadden we vooral dankzij nalatenschappen gerealiseerd, maar onze plannen liepen vertraging op door corona, toen de donaties door de onzekere situatie stilvielen. We hebben toen beslist om de investeringen on hold te zetten.”

Corona leidde tot een stop qua donaties en een stijging van opnames

Vragen en reglementen

“We hebben ook de plannen aangepast. Het aantal in beslag genomen dieren steeg en zorgt regelmatig voor een opnamepiek. Een uitbreiding van het asiel drong zich op. Door een wijziging in het Kennelbesluit mogen katten pas worden geadopteerd vanaf twaalf weken en hebben we meer kittens en zelfs wachtlijsten voor poezen. Daarom komen er twee extra adoptiekamers voor poezen. En we krijgen meer honden met gedragsproblemen. In de uitbreiding voorzien we een woonkamer waarin we honden leren wennen aan een huiselijke omgeving. Verder komen er in de nieuwe vleugel een onthaal- en kantoorruimte en nieuwe toiletten.”

De poezen krijgen twee extra adoptiekamers. © MYRIAM VAN DEN PUTTE

“We kregen voorts van de gemeente de vraag voor een begraafplaats voor dieren. Daarom integreerden we in de tweede fase van het bouwplan een strooiweide. Ook het ‘Gemeentelijk Zwerfkattenplan’ had gevolgen: de gemeente moet ervoor zorgen dat ze gecontroleerd gevoed worden en beschutting krijgen voor ze in hun habitat worden teruggezet.”

“Ganzeweide werkt intussen ook als voorpost voor Vogelbescherming Vlaanderen en het Wildlife Taxi Team. Daarom wordt het vervallen wachtlokaal ingericht als tijdelijke opvang voor vogels en gekwetste kleine zoogdieren. Daarnaast zullen we er kwalitatieve dierenvoeding stockeren en wordt er een rouwruimte ingericht, gelinkt aan de strooiweide.”

Herkenningspunt

“We hebben zopas de meiboom op het afgewerkte dak geplaatst, en we hopen snel klaar te zijn met de inrichting.”

“Voor het ontwerp gingen we in zee met Studio mxmxm en architect Jason Slabbynck. Speelse, kleurrijke raamopeningen geven het gebouw een nieuwe identiteit. Kleuren en materialen verwijzen naar oude lokale boerenhofsteden. De vorm van de toegangspoort tot de strooiweide is identiek aan die van de stille ruimte in het wachtlokaal. Op drie zuilen in cortenstaal kunnen mensen een herdenkingsplaatje van hun uitgestrooide huisdier aanbrengen. Het ‘vogelhuisje’ zal een markant herkenningspunt worden voor wie op zoek is naar ons dierenasiel.”

Dierenasiel Ganzeweide, Langeleedstraat 12, Koksijde, 058 31 40 08, www.ganzeweide.be