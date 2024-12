Geocachers halen zwerfvuil op in Zevekote

Geocaching is een vrijetijdsactiviteit waarbij je met een gps of telefoon een zogenoemde cache – of verstopplaats – moet vinden. Een cache is gewoonlijk een waterdichte doos, voorzien van een logboek en een zogenaamde ‘schat’. Welnu, de dienst Milieu van de stad en de geocachers van Team Stashdiggers organiseerden samen een zwerfvuilactie in deelgemeente Zevekote. De actie kreeg het label CITO mee, oftewel ‘cache in trash out’. Dat wil zeggen dat de deelnemers tijdens het geocachen afval opruimen. Het eindresultaat? “We haalden twintig zakken restafval op en een twaalftal zakken pmd. We troffen onder meer een autoband, binnenbekleding van een auto en pvc-raampje aan”, zegt Serge Rosseel van Team Stashdiggers en de milieudienst. “De bedoeling is om ook in Snaaskerke, Moere en Gistel soortgelijke initiatieven op te zetten.” (TVA/foto PM)