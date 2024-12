Gemeente bedankt haar vele bermmeesters en meters en peters van de bloembakken

Het gemeentebestuur heeft haar ondertussen 25 bermmeesters en vijf peters/meters van de bloembakken officieel ontvangen. Ook het koppel Sandra Legein en Bernadette Verhaeghe uit Stavele was aanwezig. “Anderhalf jaar geleden kwamen wij in de Abeelestraat wonen. Tijdens onze wandelingen met de hond zagen we zo veel vuil liggen dat we aan de gemeente een grijper en zak zijn gaan vragen. Wat wij zoal oprapen? Spuitbussen, haardrogers, frituurvet, groenteafval, een gegrild kieken en veel blikken. Ja, ook in Alveringem is zwerfvuil een probleem.” Ook Anja Goudeseune uit de Eversamstraat in Stavele ruimt in en rond het bos vuilnis op. Anja is natuurgids en ergert zich mateloos aan dergelijk gedrag. “Als ik voor scholen gids, heb ik altijd een zakje bij als voorbeeld naar de kinderen toe. Het is een kwestie van opvoeding!” Alle vrijwilligers kregen een Alverbon van 20 euro. (AB/foto AB)