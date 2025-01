Enorme interesse voor geheime wintertuin van Roeselare: “We zoeken steeds uitzonderlijke locaties”

Op 10 januari is er Röslar Geheimer Wintergarten, het volgende project van Roslar Collective en de opvolger van de succesvolle Römen Wintergarten van begin 2024. “De interesse is weer enorm en dat voor een evenement waarvan we de locatie pas bekendmaken op de dag zelf”, zegt Stan Priem.

Roslar Collective is opgericht door Stan Priem met de bedoeling frisse evenementen te organiseren in Roeselare. Laurens Geerardyn beheert de financiën beheert, regelt de vergunningen en staat in voor de ticketverkoop. Cas Schollaert is de man van de techniek, Balder Demon houdt zich bezig met logistiek en veiligheid terwijl Bieke Desnoeck verantwoordelijk is voor catering en inkleding van de locaties.

Het voorbije jaar werden Römen, Klub Lokal en de Sessions geboren om af te sluiten met het dance-event Dauw aan de kop van de vaart. “Het succes was groot en de smaak om verder te doen al even groot”, vertelt Stan.

Uitzonderlijke locaties

“Het begon met Römen in de tuin van Café Romen in het Nonnenstraatje. Het was eigenlijk een testcase voor een groter festival, Klub Lokal, dat we later op het jaar hebben georganiseerd. Het was meteen duidelijk dat een zeer grote vraag was naar dit soort belevingsevenementen met goede muziek en dat voor een zeer gemengd plus-achttien-publiek. We richten ons bij onze activiteiten eigenlijk nooit op een bepaalde doelgroep, iedereen is welkom. In elk geval zal iedereen doorheen het jaar altijd wel iets vinden naar zijn of haar gading.”

“Onze keuze voor lokale makers, muzikanten, handelaars en dj’s van hier wordt gesmaakt. Na Römen volgde Klub Lokal, zeg maar de grote broer van Römen. Later op het jaar was er Sessions, kleinschalige concerten op een uitzonderlijke locatie. We hadden Barbara Van Eeckhoutte te gast op de bovenste verdieping van Roelevard aan het station en er waren concerten in café Saint-Georges op het Stationsplein.”

“Die zoektocht naar uitzonderlijke locaties houdt ons elke dag bezig. Het maakt het voor ons boeiend, maar we leerden dat de Roeselare houdt van belevingsconcerten op aparte plekken. In oktober nog organiseerden we Dauw, het hard groove dance-event aan de kop van de vaart onder de spoorwegbrug. Dat zijn het soort evenementen die je anders alleen in de grootsteden kan meemaken, nu kwamen er zelfs bezoekers uit die steden naar Roeselare afgezakt.”

“Ook in 2025 gaan we door op dezelfde weg. We zijn druk op zoek naar een plek om Klub Lokal 2 te organiseren. Dat vindt plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 mei. Het concept van de eerste editie heeft zijn deugdelijkheid bewezen. Op vrijdag een kick-off met een regionale band en op zaterdag een pop-up markt van jonge makers gevolgd door een waaier aan sets op twee podia met gerenommeerde dj’s. Het enthousiasme online is alvast groot. Onze ambitie is om 2.500 bezoekers te ontvangen over het hele weekend.”

Geheimer Wintergarten

“Maar eerst is er nog Röslar, de opvolger van Römen. In 2024 waren we te gast in de tuin van Café Romen en dit keer vonden we een andere schitterende wintertuin in het hartje van Roeselare. Op vrijdag 10 januari verwelkomen we 250 mensen en dit eerste initiatief van 2025 is al meteen uitverkocht en dat terwijl niemand dus weet waar Röslar zal plaats vinden. De locatie die we omtoveren tot een schitterende Geheimer Wintergarten houden we geheim tot op de dag zelf! Op onze instagrampagina vind je wel al een teaser.”

“Wintergarten, het klinkt Oostenrijks maar verwacht geen traditionele après-ski-hits, maar wel een verfijnde mix van electro en house met sets van dj’s uit Roeselare: Bedith, Cassievrucht, Elias (YRD), Hafid Boutrahi en Oskar.”

“We beseffen dat velen niet aan een ticket kunnen geraken, maar die mensen verwelkomen we graag op Klub Lokal, een van de Sessions of Dauw later op het jaar”, besluit Stan Priem.

Meer op www.roslar.eu.