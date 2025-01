Eerstejaarsleerlingen van De Frères helpen nieuw stuk bos aanplanten in provinciedomein Tillegembos

De Provincie West-Vlaanderen organiseerde op donderdag 30 januari een plantactie in het provinciedomein Tillegembos in Brugge. Dit gebeurde op de gronden van de voormalige manege ‘Stal Tillegem’, die recent door de Provincie werden aangekocht en direct aan het provinciedomein grenzen. Voor de aankoop van de gronden met gebouwen en de bebossing werd een budget voorzien van 1,5 miljoen euro.

Deze uitbreiding van het provinciedomein is goed voor 11 hectare en brengt de totale oppervlakte van provinciedomein Tillegembos op 159 hectare.

Op de onlangs aangekochte percelen worden in verschillende fases in totaal 11.000 bomen en struiken aangeplant, waaronder wintereik, zomereik, kastanje, linde, berk, rode kornoelje, hazelaar meidoorn, vuilhout, mispel, vlier, lijsterbes en liguster.

Leerlingen van het eerste leerjaar van basisschool De Frères uit Brugge staken donderdag met veel enthousiasme een handje toe om de eerste bomen te planten. Aansluitend kregen ze nog een hapje en een drankje aangeboden.

Uitbreiding van de Kasteelbossen

De nieuwe gronden worden voornamelijk ingezet voor natuurontwikkeling en recreatie. Naast de bebossing worden ook landschappelijke elementen voorzien, zoals bloemenrijk grasland, poelen en waterrijke vegetaties, die de biodiversiteit in het gebied versterken.

De nieuwe bebossing vormt een belangrijke stap in de uitbreiding van de Kasteelbossen, waaronder Tillegem, Tudor en Beisbroek. Ook de recreatieve mogelijkheden worden uitgebreid. Dankzij de recente uitbreiding kan de Provincie, in samenwerking met Stad Brugge en Agentschap Wegen en Verkeer, zich inzetten voor de aanleg van een meer veilige recreatieve oversteek over de Torhoutse Steenweg naar het provinciedomein.

Geliefde bestemming

Het provinciedomein Tillegembos is met zijn landschappelijke aantrekkelijkheid en uitgebreide faciliteiten een geliefde bestemming voor bezoekers. In een onderzoek van Westtoer bij de bezoekers van provinciedomein Tillegembos werden in de periode van juli 2021 tot juni 2022 740.000 bezoekers geteld, wat op gemiddeld iets meer dan 2.000 bezoekers per dag neerkomt.