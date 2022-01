Eerste pluktuin moet voor meer biodiversiteit in Roeselare zorgen

Onder de noemer Wild #VANRSL gaat Roeselare in 2022 voluit voor meer biodiversiteit! Want meer biodiversiteit is een cadeau voor de natuur, maar ook voor onszelf! Biodiversiteit gaat over meer dan planten, dieren en hun ecosystemen.

“Ook wij, mensen, en onze behoefte aan voedsel, frisse lucht en water zijn afhankelijk van al het andere leven op aarde. Een bijzondere actie in dit kader is de realisatie van de allereerste pluktuin #VANRSL in de Piljoenstraat!”, vertelt schepen Michèle Hostekint.

Samen met de buurt hief de stad op zondag 30 januari het glas op deze pluktuin. De eerste zaadjes werden twee jaar terug geplant. Figuurlijk dan, want de buurt werd bevraagd en ideeën kregen langzaam vorm. Aan het nieuwe kerkhof zou de eerste pluktuin van Roeselare aangelegd worden.

Daarna werd het plan uitgetekend en werden, samen met de VELT fruitwerkgroep, de fruitsoorten uitgekozen. Het was ook diezelfde fruitwerkgroep die samen met de groendienst van Stad Roeselare alles aanplantte.

Notenbomen en kleinfruit

De pluktuin in de Piljoenstraat is niet zomaar de eerste de beste boomgaard. Naast de boomgaard met tal van halfstamfruitbomen (appel, peer, kers, mispel, pruim), zijn er ook notenbomen en heel wat kleinfruit. Kers op de taart is de meterslange leifruithaag.

“En er is meer! In kader van de biodiversiteit werd ook een wadi aangelegd om waterminnende planten en ander leven aan te trekken, terwijl de bloemenweide op haar beurt allerlei bestuivers moet aantrekken. Op de opening werd met de buurt nog een vogelbosje aangeplant van inheemse struiken die prachtig bloeien en in de herfst heel wat bessen dragen. Er komen enkele knotwilgen met daartussen takkenrils, ideaal als huisje voor egels en overwinterende amfibieën.”

“In het voorjaar wordt ook nog een indrukwekkende ingang gemaakt. In kader van een VDAB opleiding werden de oude kerkdeuren van de ontwijde Sint-Jozefkerk gerecupereerd en zullen aan de inkom van de pluktuin geplaatst worden. Dit portaal geeft de bezoeker toegang tot een corridor van hazelaren. Deze ‘kerkgang’ leidt de bezoeker zo de tuin in. In de verte ontwaar je een kunstwerk. Deze plaatst wordt ongetwijfeld dé nieuwe hotspot voor het nemen van trouwfoto’s in Roeselare.”

Binnen enkele jaren zal elke Roeselarenaar er kunnen genieten van een stuk fruit.