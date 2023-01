Drie nieuwe tuinhuisjes bij compostpaviljoenen

Veel inwoners hebben geen tuin of plaats om thuis te composteren en kunnen daarom in de compostpaviljoenen terecht. Drie van de vier locaties kregen een volledig nieuw tuinhuisje: de Spoorwegstraat in de wijk Oud Hospitaal, de Guldensporenlaan op Stene en hoek van de Sluisvlietstraat, en de Schietbaanstraat op de Vuurtorenwijk.

De huisjes kunnen door de (vrijwillige) compostmeesters gebruikt worden om al het materiaal veilig te stockeren. “Heel wat mensen maken gebruik van onze compostpaviljoenen. En ook de wekelijkse compostophaling in het centrum is een succes. Wie composteert, vermindert niet alleen de afvalberg, maar spaart zelf ook heel wat geld uit”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA). Op de foto zien we milieuschepen Silke Beirens, milieuambtenaar Elke Ghyselbrecht, de vrijwillige compostmeesters Fried Decreton, Hervé Termont, Liliane Verhaeghe en Michel Degruyter en achter hen Bram Vanhoecke en Steve Desnerck van de stedelijke dienst openbaar domein. (HH/foto PM)