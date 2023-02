Daniel Verleyepark in Oostendse Vuurtorenwijk krijgt speeloevers en biodiverse wadi

Op 20 februari starten in het Daniel Verleyepark in de Oostendse Vuurtorenwijk werken voor de aanleg van kindvriendelijke speeloevers en -heuvels. De kunstmatige rivier wordt onthard en omgevormd tot een ecologische biodiverse wadi. Zo zal het water van nature in de grond kunnen dringen. De werken zullen een tweetal weken duren.

De kunstmatige rivier in het Daniel Verleyepark ligt er al een tijdje droog bij. De stenen rivier en de pompinstallatie zijn sterk verouderd. Het waterverlies, de hoge energiekosten en het vele onderhoud om alles proper te houden noopten de stad Oostende tot een duurzame oplossing.

“We vervangen de harde kasseien door speeloevers en speelheuvels. Zo wordt dit park heel wat avontuurlijker voor spelende kinderen. En de bruggetjes behouden we zodat iedereen kan blijven genieten van een fijne, groene omgeving. Een win-win dus voor iedereen”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein.

Ontharding en duurzaam waterbeheer

Stad Oostende koos ervoor om de stenen rivier om te vormen naar een biodiverse wadi met rietvegetatie, waar het water van nature in de grond kan dringen. De werken kaderen in het thema van ontharding en duurzaam waterbeheer.

“We plaatsen onthardingsinitiatieven zoals deze hoog op de agenda. Zo gaan we hittestress in de stad tegen en vullen we de grondwaterreserves terug aan. Bovendien zorgt de rietaanplant voor natuurlijke waterzuivering en voor een schuilplaats voor heel wat water- en bodemleven”, zegt schepen van Mens & Milieu Silke Beirens. “Dankzij deze aanpassing zal het overtollige water tijdens de winter de kans krijgen om te infiltreren waardoor er veel minder water via de overloop in de riolering zal belanden. De meeste wadi’s staan tijdens de warme zomermaanden droog. Daarnaast geven we de fauna en flora een boost zodat vlinders, bijen, kikkers en/of watervogels in de toekomst hun intrek zullen doen.”

Beperkte hinder

Tijdens de werken kan er mogelijk wat slijkvorming zijn ter hoogte van het park. De stad ziet erop toe dat er elke dag wordt gereinigd. Wat geluidshinder is ook mogelijk, voornamelijk tijdens het afvoeren van de uitgebroken kasseien. Er zal amper tot geen parkeerhinder zijn. Parkbezoekers kunnen tijdens de duur van de werken nog steeds gebruik maken van het pergolapad aan de Stanleylaan.