Carpe Diem Tuinhier Kuurne bestaat 90 jaar in 2025

Volgend jaar blaast Carpe Diem Tuinhier afdeling Kuurne maar liefst 90 kaarsjes uit. Ter ere van dit bijzondere jubileum licht de vereniging alvast een tipje van de sluier en deelt een greep uit haar activiteiten voor 2025.

Voor iedereen die droomt van een eigen moestuin, kruidentuin of simpelweg houdt van tuinieren, is Carpe Diem Tuinhier dé plek om aan de slag te gaan. “We organiseren jaarlijks zo’n acht voordrachten, steeds op zondagvoormiddag in de stallingen van de Hoeve Vandewalle of in de Groene Long”, vertelt Dirk Pinoy, voorzitter van Carpe Diem Tuinhier Kuurne.

‘Start to Tuinhier’

Een van de hoogtepunten die Carpe Diem Tuinhier afdeling Kuurne aanbiedt is de reeks Start to Tuinhier, die in 2025 aan haar vijfde editie toe is. In vier praktische workshops leer je stap voor stap hoe je een bloeiende moestuin en kruidentuin kunt aanleggen. “Ook als je geen ervaring hebt, kun je hier perfect aan deelnemen”, benadrukt Dirk.

Elke deelnemer ontvangt na elke les een pakketje zaadjes of plantgoed, afgestemd op het seizoen, zodat hij of zij meteen aan de slag kan. De workshops vinden plaats op 22 februari, 22 maart, 5 april en 3 mei, telkens van 9.30 tot 11 uur in NEC ’t Slot, gelegen in de Groene Long in Kuurne. Inschrijven kan nu al via info@carpediemkuurne.com. Leden van Tuinhier betalen 20 euro, niet-leden 49 euro. De uiterste inschrijvingsdatum is 1 februari.

Naast moestuinieren biedt Carpe Diem Tuinhier ook cursussen bloemschikken en andere inspirerende voordrachten en workshops aan. Zo kwamen de leden op woensdag 18 december samen in de stallingen van Hoeve Vandewalle om onder begeleiding van Frederik Holvoet prachtige kerstbloemstukken te maken.

Jaarlijkse uitstap

Eén keer per jaar organiseert de vereniging ook een studiebezoek. In 2025 staat er, zoals elk jaar, een uitstap op het programma. “We merken dat steeds meer jongeren interesse krijgen in moestuinieren. Ook in 2025 zetten we hier volop verder op in”, besluit Dirk. (BRU)

Wil jij deelnemen aan één van de activiteiten of workshops? Aarzel niet om een mailtje te sturen naar info@carpediemkuurne.com.