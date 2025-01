Buren zien ‘hun’ boom plots verhuizen: “Maar dit is de beste oplossing”

Een boom van 12 meter op een “bizar kruispunt” moest wijken voor de veiligheid van fietsers in Ieper. Het stadsbestuur verkoos verplanten boven kappen en liet hiervoor groot materiaal en een specialist aanrukken. “De beste oplossing”, vonden ook enkele buren, die ‘hun’ boom plots zagen verhuizen naar een nieuwe stek in de buurt.

“Ja goe noene.” Woensdagmiddag hielden passanten halt toen ze een 12 meter grote winterlinde over straat zagen ‘zweven’ bij het kruispunt van de Augustijnen- en Sportstraat in Ieper. Ook de dichtste bewoners kwamen een kijkje nemen. “Ik woon bijna op de hoek van dit bizar kruispunt waar een knikje in zit”, vertelt Margot Derycke (38). “Voor mijn deur was er al dinsdag een pak kabaal voor het openbreken van een stuk weg bij de boom, waar wij vanuit onze living van konden genieten. Het was fijn dat we deze ene boom hadden in een buurt, die erg druk kan zijn door het verkeer van en naar het nabijgelegen VTI.”

Overlevingskans

“Mijn 11-jarige zoon Ewoud zat woensdag ziek thuis, keek voortdurend door het raam en riep plots dat ze de boom zouden omzagen”, aldus Margot. “Sommige buren waren nog niet wakker en zouden schrikken van een uitzicht zonder de boom. Een buurvrouw zei dat ze die boom zou inpakken en actievoeren als ze hem zouden wegdoen. Uiteindelijk ging het om een verhuis van enkele tientallen meters. Mijn zoon had de timing van zijn ziekte goed gepland: hij gaf z’n ogen de kost. Het zicht wordt een aanpassing voor ons, maar het is goed dat ze hem verplanten in plaats van kappen. Ik hoop dat hij het overleeft.”

“De kansen zijn groot dat deze winterlinde het overleeft”, stelt Ides De Vlamynck, specialist boomverzorging sinds 2001 en zaakvoerder van GreenID. Hij was er de hele dag in de weer om de boom met de grootste zorg en voorzichtigheid te verhuizen. “Ik verplantte al heel wat bomen, maar deze was niet evident doordat de wortels vergroeid zaten in het asfalt van de weg. Ik schat de leeftijd van de boom op ongeveer 45 jaar. De hoogte bedraagt een twaalftal meter en de diameter van de kroon zo’n acht meter. De boom staat op openbaar domein en moet in opdracht van de Ieperse groendienst verplaatst worden naar aanleiding van wegeniswerken. Steeds meer openbare besturen begrijpen het belang van verplanten en het maken van een kosten-batenanalyse voor het eventueel behoud van bomen.”

Beste oplossing

“Het kruispunt waar de boom stond wordt heraangelegd om de veiligheid te verhogen voor de fietsers op de nabijgelegen provinciale Vrijbosroute, die de Augustijnenstraat dwarst”, duidt Sien Callewaert, deskundige van de Ieperse groendienst. “De betrokken boom verwijderen zou jammer geweest zijn, daarom deze verplanting. Geen gemakkelijke opdracht, maar de moeite waard.”

“De beste oplossing”, oordeelt ook schepen Stephaan De Roo (Team Ieper). “De betrokken dienst en medewerkers bewezen in het verleden dat het mogelijk is om dergelijke grote bomen succesvol te verplanten. Kijk maar naar de boom op de rotonde van de Haiglaan met de Elverdingestraat.”

Vogelkastje

De winterlinde ruilde het asfalt voor een groene zone langs de Vrijbosroute. “Hier krijgt hij de best mogelijke nazorg”, verzekert Arno Verstraete, hoofd van de Ieperse groendienst. Ook de buren blijven ‘hun’ boom graag bezoeken. “Ik ben een grote vogelliefhebber en hing in het verleden een vogelkastje aan de winterlinde voor onze deur”, zegt Freddy Onraedt (65). Uit voorzorg werd het kastje naar beneden gehaald voor de verplanting.

“Maar ik zal het kastje terughangen van zodra het kan”, vervolgt Freddy. “Rond de winterlinde vertoeven graag meesjes, ook al werden ze geregeld verstoord door kauwen. Ook daarvoor kan de verplanting een goede zaak zijn. De kauwen gaan misschien niet zo ver, want ze zitten vooral op onze daken. Deze uitzonderlijke verplanting was best indrukwekkend om te zien.” (TP)