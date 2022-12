Bruine Kriekepeer gehuldigd tot ‘Boom van het Jaar’

Afgelopen zaterdag werd de Bruine Kriekepeer, in het Guido Bilckepad, officieel als boom van het jaar ingehuldigd. Toen Niels Deceuninck, voorzitter van vzw Perelaarommegangcomité, over de wedstrijd hoorde, schreef hij de Klerkense boom in.

De plechtigheid begon om 16 uur en er waren een 60-tal mensen aanwezig. Er werd gespeecht door Benoit Loore, de directeur van Baillet de Latour die het belang van bomen voor het milieu en de gezondheid belichtte, alsook door Jan Bouckaert, voorzitter van de stichting Behoud Natuur en Leefmilieu en Jurgen Tack van de jury.

Op bedevaart

Jurgen Tack prees de manier waarop de Klerkense Kriekepeer deel uitmaakt van de geschiedenis van het dorp. “Mensen kwamen vroeger van heinde en ver op bedevaart naar de Heilige Laurentius. Dit vond midden augustus plaats, de periode waarin de peren rijp waren. Omdat de peren niet kunnen bewaren, boden de dorpelingen deze peren aan de vele pelgrims aan. Een uniek verhaal dat aantoont hoe deze boom mensen verbindt. Bovendien werd er tijdens de kermis in het dorp een stoet gewijd aan de Kriekepeer. Nu is hij uit 40 inzendingen verkozen tot Boom van het Jaar. De kriekepeer won niet alleen met de stem van de jury, maar ook met 1.566 stemmen van over het hele land. Een verdiende winnaar die nauw verbonden is met de gemeenschap.”

“Vandaag huldigen we de boom officieel in en overhandigen we het certificaat en de cheque van 2.500 euro die moet dienen om de boom en de aanleg van de omgeving rond de boom te onderhouden”, aldus Jurgen Tack. Daarna nam schepen Verbeure het woord. Hij vertelde over de geschiedenis van de boom en de verschillende eigenaars van het perceel die de boom in de loop der jaren in ere hielden, een gesmaakte speech. Het geheel werd sfeervol opgeluisterd door muzikale en poëtische intermezzo’s van Meerman, waarvan iedereen ten volle genoot.

