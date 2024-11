Boomsleper Ward (46) ziet toekomst van duurzaam bosbeheer met trekpaarden: “Ze zijn onmisbaar”

Ward Vervaeke (46) uit Zedelgem, resident van jeugdverblijf Hopper in Merkenveld, rondt binnenkort zijn meester-leerlingopleiding tot boomsleper met trekpaarden af. Met zijn ardennertrekpaarden Elza, Sushi en Winnie bewijst hij dat deze traditionele manier van werken een ecologische en waardevolle toekomst heeft. Zijn trekpaarden bieden ook praktische oplossingen voor uitdagingen in bossen.

De trekpaarden van Ward komen op plaatsen waar machines geen toegang hebben, bijvoorbeeld door zachte ondergrond of dicht struikgewas. Ze slepen boomstammen, maaien gras, vervoeren maaisel en werken in wijngaarden om de grond te bewerken. “Met paarden hoeft er geen extra ruimte gekapt te worden voor machines, en we kunnen zonder schade of lawaai tussen bomen laveren, zelfs in drassige gebieden”, legt Ward uit. “Het is een zeer ecologische aanpak die de natuurlijke omgeving respecteert.”

Uitstervend ambacht

Dankzij het meester-leerlingproject van de Vlaamse overheid leerde Ward het vak van boomsleper Pierre Vandebuerie (69), die binnenkort met pensioen gaat. Samen met Bavo Weytens (39) uit Kruisem behoort Ward tot de weinigen in Vlaanderen die dit unieke ambacht voortzetten. Het is een métier dat niet alleen vakmanschap en passie vraagt, maar ook jarenlange toewijding om paarden perfect op te leiden.

Onmisbaar

Ward kocht zijn eerste trekpaard in 2012, aanvankelijk als gezinsdier. Maar al snel ontdekte hij de meerwaarde van deze werkdieren, die van nature graag dienstbaar zijn. “Het kost tijd en geduld om een paard alle kneepjes van het vak te leren, maar het resultaat is onmiskenbaar.” Via zijn Facebook-pagina Kalou – genoemd naar de vader van zijn drie trekpaarden – probeert hij eigenaars en beheerders van bossen en natuurliefhebbers te overtuigen van de kracht van trekpaarden.

Tijdens een demodag op 11 november in Bos ’t Ename trok het werk van Ward honderden geïnteresseerden. Daarnaast werpt de documentaire Trekpaarden, nu en in de toekomst op het YouTube-kanaal ikwashier.live nieuw licht op de rol van trekpaarden in modern bosbeheer.

“Mijn doel is om te laten zien dat trekpaarden nog steeds een rol van betekenis kunnen spelen”, benadrukt Ward. “Ze zijn niet alleen ecologisch en economisch waardevol, maar kunnen ook recreatief ingezet worden. Op sommige plekken in bossen en heiden zijn ze zelfs onmisbaar. De interesse voor trekpaarden groeit, en ik ben ervan overtuigd dat hun toekomst rooskleurig is.”

Info: www.facebook.com/kalouZedelgem