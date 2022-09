Boom op Mivalti-site moet dan toch blijven staan: Raad van Vergunningsbetwistingen vernietigt kapvergunning eeuwenoude linde

Vzw Bescherm Bomen en Natuur en tuinarchitect Stijn Verhalle hebben hun slag thuisgehaald: de eeuwenoude linde op de site van Mivalti mag niet gerooid worden. De boom moest wijken voor de bouwplannen van Mivalti en het centrum voor mensen met een beperking had daarvoor ook een kapvergunning gekregen van zowel de stad, als de provincie. Nu besliste de Raad voor Vergunningsbetwistingen echter dat de boom wel moet blijven staan en vernietigde ze de kapvergunning.

Met de schorsing van de kapvergunning lijkt de saga na een maandenlange discussie nu toch een einde te kennen. Met goed nieuws voor tuinarchitect Stijn Verhalle, die zich maandenlang verzette tegen de kap van de boom. Toch kijkt hij met gemengde gevoelens terug op de afgelopen periode. “Enerzijds ben ik natuurlijk heel erg blij dat de boom gevrijwaard wordt, maar anderzijds is het vooral heel erg jammer dat het zover is moeten komen. We winnen nu wel deze zaak, maar er is veel kostbare tijd verloren gegaan.”

Stijn Verhalle doelt daarmee op de hoge nood voor een nieuwbouw voor Mivalti. “Dat er nood is aan een nieuw gebouw om aan de zorgbehoeften van de bewoners te voldoen, is onmiskenbaar. Alleen mag dat niet ten koste gaan van alle andere zaken.” Dat daarbij ook onvoldoende rekening gehouden werd met mogelijke alternatieve bouwplannen, frustreert hem enigszins. “Er waren nochtans minstens twee alternatieven mogelijk waarbij de bomen zouden kunnen blijven staan. Men hield echter halsstarrig vast aan hun plannen. En kijk: nu moeten ze die plannen uiteindelijk toch aanpassen.”

De uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen is hoe dan ook een stevige domper voor Mivalti. “We nemen kennis van het arrest en stellen vast dat de raad ons niet volgde in de aangebrachte argumentatie”, reageert algemeen directeur van Mivalti Jan Steel. “We bleven tot nu toe steeds op de vlakte in de pers en op sociale media en lieten de administratie hun werk doen, maar zowel bij onze medewerkers, de gasten als hun netwerk heerst nu een grote ontgoocheling over deze gang van zaken. Mivalti wenst te benadrukken dat de verschillende belangen van zowel de bewoners, als van de aanwezige natuurwaarden, steeds maximaal werden meegenomen in de vergunningsaanvraag. Er is overleg geweest met de vzw Bescherm Bomen en Natuur, maar het welzijn en de specifieke noden van 14 zeer kwetsbare bewoners met een beperking, zijn blijkbaar niet van tel voor deze vzw, ondanks de bereidheid van Mivalti tot verregaande compenserende maatregelen. Wij betreuren deze uitspraak dan ook ten zeerste.”

Voor Mivalti resten nu nog twee opties: of ze nemen verdere juridische stappen – wat voor een lange procedureslag zou zorgen, of ze de trekken de huidige bouwaanvraag in en dienen dan een nieuwe, aangepaste aanvraag in. De nieuwbouw realiseren op een andere locatie, is op dit moment evenwel geen optie. “Wij zien momenteel immers geen andere locatie waar ons project realiseerbaar is, zonder zware toegevingen te moeten doen op het vlak van woon- en leefkwaliteit voor onze kwetsbare bewoners en personeel”, aldus Jan Steel. “We beraden ons nu intern over de stappen die we verder kunnen zetten, maar de tijd voor onze gasten dringt wel.”(TM)