Bomenvandalisme zaait verder uit over Westhoek: deze keer bijna twintig jonge bomen afgekraakt in Vleteren

Bijna twintig jonge bomen zijn afgekraakt op het Vleterse platteland, wat leidt tot grote verontwaardiging onder inwoners en bezoekers. Het gemeentebestuur stapt naar de politie. Hoewel het vandalisme aan bomen de voorbije jaren toenam in de Westhoek, zijn nog geen daders gevat. “Nooit eerder was het zo erg”, klonk het vorig jaar nog in een landelijke gemeente. “Maar nu is het gestopt. Wellicht durft men niet meer door de verhoogde waakzaamheid.”

“Even kijken welke boom dit is.” Peter Vervisch (53) uit Zonnebeke inspecteert een geknakt boompje langs het tweesporenpad. Met Nadine Cool (51) uit Staden wou hij maandagnamiddag  genieten van een wandelroute door de Vleterse velden, maar de twee werden verrast door een reeks van vernielde jonge boompjes. “Je kan er niet naast kijken. Dit is doodzonde”, vindt Peter.

Een tweetal kilometer verderop hetzelfde tafereel: geknakte jonge boompjes langs de landelijke Hogebrugstraat in Vleteren. “Het was mij zondagavond nog niet opgevallen, maar maandagvoormiddag wel”, vertelt Marie-Anne Verlende. De vrouw woont in de straat en baat er feestzaal De Blauwe Doos uit. “Ik heb ’s nachts niks gehoord. Ook de hond heeft niet geblaft. Om deze boompjes af te kraken, heb je toch kracht nodig, want dit zijn geen takjes meer. Ze hadden al sterk afgezien door de droogte en nu dit. Echt erg.”

Ook Karel Ackaert, verantwoordelijke van sanctuary De Zonnegloed, reageert verontwaardigd op het vandalisme aan zijn voordeur bij het tweesporenpad. “Triestig om te zien en het is niet de eerste keer”, waarschuwt hij.

In het verleden gebruikten vandalen uiteenlopende middelen om bomen te vernielen in de Westhoek. Met een kettingzaag werden zeven bomen van 25 jaar omgelegd langs de N8 tussen Vleteren en Ieper in 2011. Eerder dat voorjaar werden 33 jonge eiken vernield met een knipschaar in Lo-Reninge. Tien jaar later was het weer prijs in die gemeente: vijftien grote populieren stierven af door vergiftiging via boringen in de stam.

“In Vleteren werden oude bomen zelfs al eens in brand gestoken en vernield met de kraan van een bouwwerf”, weet de Vleterse milieuschepen Bram Coppein (Landelijke Volkspartij). En het blijft niet bij bomen alleen. “Vanuit de Vleterse milieuraad zien we ook vandalisme bij pas geplaatste kerkuilenbakken en insectenhotels”, aldus Ackaert. “Hier werd ooit een prachtige bloemenweide ingezaaid en enkele maanden later was alles dood gesproeid. Wat is het nut? Hoe kan je daar plezier aan beleven?”

Klacht

Burgemeester Stephan Mourisse (Landelijke Volkspartij) laat het er niet bij. “Voor de achttien bomen, die recent vernield zijn, leggen we klacht neer bij de politie.” Vleteren volgt zo het voorbeeld van Heuvelland, waar de voorbije twee jaar een vijftigtal jonge boompjes geknakt werden. “Maar onze klacht leverde nog niks op”, zegt de Heuvellandse burgervader Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

Mobiele camera

“Je moet ze op heterdaad betrappen en dat blijft moeilijk”, stelt ambtgenoot Lode Morlion (Dynamisch) in Lo-Reninge. Na herhaaldelijk “ecovandalisme” in verschillende speelzones plaatste Houthulst vorig jaar een mobiele camera en lanceerde een oproep naar tips via een formulier op de gemeentelijke website. “Nooit eerder was het zo erg”, klonk het toen.

“Intussen is het gestopt, ook al is er geen dader gevat”, zegt schepen Jeroen Vandromme (CD&V). “Wellicht durft men niet meer door de verhoogde waakzaamheid.”

Reactie Demir

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageert op het vandalisme: “Bomen zijn een geschenk voor mens, dier en klimaat. Ze brengen ademruimte terug naar stads- en dorpskernen. Bomen zorgen voor biodiversiteit, ze zorgen ervoor dat talloze soorten zoals vlinders en vogels overleven. Bomen zorgen voor afkoeling, want frisse plekken hebben we nodig in onze steeds heter wordende steden en tuinen. We planten bomen zodat er nog meer plaatsen zijn dichtbij de mensen, waar onze kinderen en kleinkinderen kunnen ravotten. Vlaanderen heeft nood aan meer bos en meer bomen. Het is dan ook intriest dat vandalen deze jonge boompjes hebben vernietigd op het Vleterse platteland. Ik hoop dat de daders snel gevat worden.” (TP)