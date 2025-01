Bomen onherstelbaar beschadigd in park van Heule

Wat een mooi project moest worden, namelijk het in ere herstellen van de historische oprijlaan ‘Avenue Rouge’ in het Engels landschapspark van Heule, is nu getekend door onherstelbare schade aan de bomen. Graafwerkzaamheden uitgevoerd door de aannemer Dewulf uit Boezinge hebben een spoor van vernieling achtergelaten, met blijvende schade aan de wortels van de bomen. De sleuf is inmiddels weer dicht, maar de gevolgen van de schade zullen naar verwachting ernstig en langdurig zijn.

“Opnieuw is er geklungeld tijdens de werken in het park van Heule, zonder enig respect voor de bestaande bomen. De schade is ongezien, en de gevolgen zullen op termijn buiten proportie zijn,” reageert Dirk Berteyn, boomconsulent. Hij wijst erop dat de schade die nu is aangebracht, vooral zichtbaar zal zijn op langere termijn. “Heel wat stabiliteitswortels zijn afgetrokken. Hierdoor zijn de bomen niet meer goed weerbestendig en bestaat er ook het risico op wortelrot,” aldus Berteyn.

Het oorspronkelijke plan was om een haag naast de bomen te planten, een taak die normaal gesproken handmatig wordt uitgevoerd om schade te voorkomen. De graafwerken hebben echter de wortels van de bomen ernstig aangetast. De schade zal in de komende jaren duidelijker zichtbaar worden, met mogelijk instabiliteit of het afsterven van de bomen als gevolg.

Berteyn legt uit dat er technieken bestaan om dergelijke schade te voorkomen, zoals manueel aanplanten of het gebruik van een zuigmachine die de aarde tussen de wortels wegzuigt. Een andere methode is het gebruik van een spuitlans die lucht tussen de wortels blaast om ruimte te creëren voor de nieuwe aanplanting.

Boombeschermingsplan

De situatie is des te pijnlijker omdat vorig jaar al vier bomen omvielen als gevolg van schade die vijf jaar eerder was veroorzaakt door verkeerd uitgevoerde graafwerken. Toen werd er geen schadeclaim ingediend door de Stad, maar de schade lijkt nu opnieuw catastrofaal.

Maxim Veys, schepen van Natuur en Milieu, vindt het een jammerlijke kwestie. “Zodra de zaken vorige week werden gemeld, zijn de stadsdiensten ter plaatse gegaan, samen met het studiebureau. We hebben met de stad veel natuur en vergroening bij gecreëerd de laatste jaren, het is dan ook belangrijk dat die gerespecteerd wordt. Daarom zijn we ook streng bij huidige aanbestedingen, en leggen we al geruime tijd boombeschermingsplannen op aan aannemers. Het bestek voor deze werken dateert nog van voor het bomenplan (2022). Er zijn nu verdere afspraken gemaakt met de aannemer. Maar laat het een waarschuwing voor alle gebruikers van natuurgebieden, of het nu professionelen (aannemers) of vrijetijdsgebruikers zijn: Kortrijk koestert haar bomen, en zal er streng over waken”, zegt schepen Veys.

De aannemer, Dewulf uit Boezinge, heeft de taak om de werken te herstellen, maar het is nog onduidelijk hoe de schade aan de bomen op lange termijn kan worden verholpen.