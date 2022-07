Blauwalgen ontdekt in put Nieuwkapelle: verbod om in water te gaan

Er is momenteel een verbod om in het water te gaan van de put van Nieuwkapelle nu het bevestigd is dat er opnieuw blauwalgen aanwezig zijn. Wie toch in het water zou gaan riskeert vervelende gezondheidsklachten. De blauwalgen kunnen ook hinder veroorzaken voor dieren.

Door het warme weer werden enkele dagen geleden al concentraties van blauwalgen waargenomen in de put van Nieuwkapelle. Dat is een populaire waterplas buiten Diksmuide waar vooral in de zomer graag geplonsd wordt, alhoewel het eigenlijk verboden is. De Vlaamse Milieu Maatschappij VMM nam afgelopen weekend waterstalen in de put en die bevestigt nu de aanwezigheid van grote concentraties blauwalgen.

“Door de vaststellingen blauwalgen mag er niet meer in het water gegaan worden”, meldt de stad Diksmuide. “Dat is ook voor huisdieren verboden. Hengelen mag wel nog zolang contact met het water vermeden wordt.” De blauwalgen kunnen immers een drijvende laag vormen waardoor giftige stoffen kunnen ontstaan. Bij contact met het besmet water kunnen vervelende gezondheidsklachten ontstaan.

Dat kan in eerste instantie gaan van geïrriteerd en rode huid met veel jeuk maar ook over hoofdpijn, maagkrampen, misselijkheid en diarree. Deze klachten beginnen vaak 12 uur na contact met het water. Ze houden tot vijf dagen aan en verdwijnen daarna meestal vanzelf. Wie toch in contact kwam met het water verwittigt best zo snel mogelijk de huisarts. Ook in 2018 en 2020 werden al blauwalgen ontdekt in de put van Nieuwkapelle, met verboden tot gevolg. (JH)