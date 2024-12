Bijna 3.000 bomen geplant in nieuw speelbos

Een zeventigtal vrijwilligers stak de handen uit de mouwen om bijna 3.000 bomen en struiken aan te planten in het toekomstige speelbos tussen de Cayennestraat en Boezingestraat in Langemark. Hoewel CD&V tegen de aankoop van het perceel stemde, zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem nu dat er geen weg meer terug is.

Het vorige bestuur van N-VA, TOPE8920 en Vooruit kon in oktober 2022 het perceel van bijna 2 hectare in de hoek van de Cayennestraat en Boezingestraat kopen van de kerkfabriek om er een bos aan te planten. Toenmalig oppositiepartij CD&V ging niet akkoord en stemde tegen. Toen twee jaar later, op de laatste gemeenteraad van de legislatuur, een subsidie van 48.000 euro voor de aankoop moest goedgekeurd worden, speelde Team Nieuw Bestuur een politiek spelletje door zich te onthouden en één raadslid tegen te laten stemmen. CD&V onthield zich en zo werd de subsidie afgekeurd. “We zullen kijken wat we daarvan kunnen recupereren in 2025, zodat het geld dat de burger toekomt niet verloren gaat”, zegt nieuwe burgemeester Lieven Vanbelleghem (Respect).

Niet tegen bos

“Het klopt dat we ons altijd hebben onthouden over de aankoop, want we willen goeie landbouwgrond niet laten omzetten in bosgrond. Voor alle duidelijkheid: we zijn niet tegen bos, maar we willen aan de slag gaan met grond die minder goed dient voor landbouw. En dan nog in afspraak met de boeren en de omgeving.”

De beslissing terugdraaien en de grond terug verkopen of verpachten aan een landbouwer is echter geen optie meer. “Er werden nu al zo veel kosten gedaan en moeite in gestoken dat we daar niet meer gaan op terugkomen”, aldus Lieven Vanbelleghem.

Zo kon de boomplantactie afgelopen zaterdag alsnog doorgaan, weliswaar met een jaar vertraging. Eigenlijk had die al moeten plaatsvinden op 16 december 2023, maar een te drassige ondergrond gooide toen roet in het eten. “54 vrijwilligers schreven zich in, maar er daagden nog mensen op die zich niet ingeschreven hadden, waaronder heel wat buurtbewoners. Ik schat het aantal deelnemers op een 70-tal personen”, zegt Adelien Vergote van de milieudienst. “De plantactie is heel vlot verlopen. Sommige delen van het perceel waren nat door de hoge grondwaterstand, maar we hebben geen last gehad van de regen. Tijdens de actie heeft het even wat gemiezerd, maar pas na afsluit is het harder beginnen regenen. Er werden in totaal 2.949 boompjes geplant, voornamelijk es, esdoorn, beuk, zwarte els en wilgen.”