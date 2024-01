Bestrijding muskusratten met nieuwe wagen

De stad Lo-Reninge nam een nieuwe elektrische dienstwagen in gebruik voor de ratten- en exotenbestrijding. Het stadsbestuur heeft een fulltime rattenbestrijder in dienst, want het aantal muskusratten stijgt jaarlijks.

De taken van de rattenbestrijder bestaan onder meer uit het opsporen en bestrijden van de muskusrat, en de bruine en zwarte rat. Ook het opsporen en verdelgen van invasieve uitheemse plantensoorten zoals de reuzenberenklauw behoren tot zijn takenpakket. “Het stadsbestuur van Lo-Reninge doet grote inspanningen in de strijd tegen de muskusrat”, zegt schepen van Landbouw Johan Matthys (Dynamisch) en tevens voorzitter van het Regionaal Comité Rattenbestrijding IJzer. “De muskusrat is verantwoordelijk voor heel wat schade aan landbouwgewassen, dijken van waterlopen en het grachtenstelsel.” Het Regionaal Comité Rattenbestrijding IJzer is één van acht provinciale comités voor ratten- en exotenbestrijding in West-Vlaanderen. Het ondersteunt de werking samen met de coördinator van de Provincie West-Vlaanderen die financiële ondersteuning biedt via het regionaal comité door gedeeltelijke betoelaging van dienstwagens en door het voorzien van specifieke vangstmaterialen, gereedschap, EHBO en aangepaste kledij.

Sinds 2012 stijgt het aantal gevangen muskusratten jaarlijks in het gebied van het Regionaal Comité Rattenbestrijding IJzer, dat naast Lo-Reninge ook Alveringem, Koksijde, De Panne, Nieuwpoort, Houthulst, Vleteren en Diksmuide omvat. “In 2022 waren er dat samen 1.431 in de acht gemeenten, waarvan 97 op het grondgebied van Lo-Reninge”, weet schepen Matthys. “In 2023 zijn er tot op heden in Lo-Reninge al 153 muskusratten gevangen. Elke privépersoon is verantwoordelijk voor de rattenbestrijding op zijn eigendom.” De stad draagt samen met de polders, de provincie en het gewest de verantwoordelijkheid voor de rattenbestrijding op de openbare waterlopen, grachten langs de weg en de openbare of private terreinen die eigendom zijn van openbare besturen.” De nieuwe dienstwagen voor de rattenbestrijding in Lo-Reninge is een Fiat E-Doblo en werd aangekocht bij garage Monteyne in Lo-Reninge. De elektrische wagen kost 39.000 euro, waarvan 15.000 euro gesubsidieerd wordt door de provincie West-Vlaanderen afdeling Waterlopen via het Regionaal Comité Rattenbestrijding IJzer. (KVCL)