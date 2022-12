Beroemde Engelse biologe Jane Goodall vraagt minister Ben Weyts om dolfinarium Brugge te sluiten

De wereldberoemde Engelse biologe en VN Boodschapper van de Vrede Jane Goodall richt zich in een videoboodschap rechtstreeks tot Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Goodall roept minister Weyts op om het houden en kweken van dolfijnen in gevangenschap niet meer toe te laten. Ze verwijst in haar nieuwjaarsboodschap naar het dolfinarium van het Boudewijn Seapark in Brugge. Volgens Brugs burgemeester Dirk De fauw is er binnen de Vlaamse regering geen akkoord over de sluiting van het dolfinarium. Hij neemt het op voor het Boudewijn Seapark.

Jane Goodall, die vooral bekend is van haar jarenlange inzet voor chimpansees, spreekt zich al jaren uit tegen houden en kweken van dolfijnen in gevangenschap. “Dolfijnen zijn hoogst intelligente zoogdieren, die verbazend complexe levens leiden”, vertelt ze in een videoboodschap, die ze insprak op vraag van dierenrechtenorganisatie Gaia.

“Dolfijnen reizen in groep door de grote oceanen. We kunnen onmogelijk voldoen aan hun welzijnsvereisten als we ze gevangenhouden in aquaria.”

70 kilometer per dag

Dolfijnen in het wild zwemmen wel 70 kilometer per dag. “Bedenk daarbij dat het bassin in het Boudewijn Seapark in Brugge maar 850 vierkante meter groot is en slechts zes meter diep. Op die oppervlakte leven de dolfijnen dan ook nog eens met z’n achten samen. Dat is vrijwel niets in vergelijking met hun natuurlijke leefruimte”, laakt Ann De Greef van Gaia.

“Bezoekers van het Boudewijn Seapark zullen ook niets leren over de ware natuur van dolfijnen, door hen circusachtige kunstjes te zien uitvoeren in ruil voor een dode vis”, zegt Jane Goodall.

Oproep tot hulp

Met deze videoboodschap doet Jane Goodall in samenwerking met Gaia en het Jane Goodall Institute een rechtstreekse oproep aan minister Ben Weyts en de regering. Zij vraagt om het houden en kweken van dolfijnen in gevangenschap niet meer toe te laten.



Nieuwsjaarsboodschap Jane Goodall aan minister Weyts: Stop houden van dolfijnen in gevangenschap” from GAIA TV on Vimeo.

Goodall vraagt om de overblijvende dolfijnen in het Boudewijn Seapark naar een zee-opvangcentrum te brengen, waar ze een natuurlijker leven kunnen leiden. Ze wijst erop dat, in Korea, gevangengehouden dolfijnen vrijgelaten werden uit zo’n opvangcentrum, terug het wild in, uiteraard na een periode van voorbereiding en aanpassing in meerdere fases. “Dolfijnen, met hun grote hersenen, verdienen niets minder dan dat”, besluit Goodall.

Gaia-directeur Ann De Greef is verheugd dat een wereldautoriteit als Jane Goodall zich in duidelijke bewoordingen uitspreekt over de problematiek van de dolfijnen in het Boudewijn Seapark in Brugge. “Zij heeft natuurlijk volkomen gelijk dat dolfijnen houden in gevangenschap moet stoppen. Wij verwachten dat Ben Weyts gevolg geeft aan Goodalls oproep, zijn plicht als dierenminister vervult en maatregelen neemt.”

Argumenten

Burgemeester Dirk De fauw van Brugge is niet onder de indruk. “Deze discussie werd al op tafel gelegd bij de vorming van de Vlaamse regering toen Ben Weyts ook voorstelde om in het regeerakkoord in te schrijven dat dolfinaria en in het bijzonder dat van Brugge zouden moeten sluiten. Daarover is er geen akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering.”

“De argumenten die toen op tafel werden gelegd om het voorstel niet te aanvaarden waren onder andere dat deze dieren in gevangenschap geboren zijn en het onmogelijk is hen in de vrije natuur los te laten, zij zouden dit niet overleven. Zij zijn niet gewoon om voedsel te zoeken”, aldus nog De fauw. “De dieren worden zeer goed behandeld . Er is permanent toezicht van veeartsen en ook het zwemwater wordt sterk gecontroleerd. De dieren zijn ook in de vrije natuur zeer vertrouwd met mensen – in diverse landen zwemmen mensen samen met dolfijnen.”

Volgens de burgemeester is er dan ook geen sprake van dierenmishandeling of het in gevangenschap houden van dieren die in de vrije natuur thuishoren. “Er is ook een stevig educatief programma verbonden aan het dolfinarium waarbij kinderen heel wat opsteken over de dieren. Straks mag je ook je hond of je kat niet meer in huis houden, maar moet de deur steeds open staan zodat ze vrij kunnen rondlopen. Een konijn in een hok is ook uit den boze en wat denk je van de kippen in een te kleine kippenren?”