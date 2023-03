Bergmolenbos in Rumbeke wordt uitgebreid, ook sterrenkindjes krijgen nu eigen boom

Op zondag 26 maart gaat de jaarlijkse boomplantactie door. Dit keer wordt een deel van de site Vanheede aan het Bergmolenbos onder handen genomen.

“Deze boomplantactie werd in november vorig jaar geannuleerd omdat het terrein amper toegankelijk was door de weersomstandigheden. Daardoor kunnen we nu eens in de lente bomen planten”, horen we van schepen Michèle Hostekint.

Op de site Vanheede beplanten we een hectare met o.m. veldesdoorn, berk, haagbeuk, hazelaar, kornoelje, meidoorn, kardinaalsmuts, bosroos … noem maar op. Jong en oud worden uitgenodigd om vanaf 14 uur mee te helpen.

Geboortebos

De plantacties staan ook altijd in het teken van alle kindjes die geboren werden tijdens het voorbije jaar. Alle ouders van pasgeboren kindjes worden uitgenodigd om mee te planten. Aan de ingang van het geboortebos staat een bord waarop de namen van alle kindjes vermeld staan.

“Dit jaar werden ook de ouders van sterrenkindjes mee uitgenodigd. Dit is het resultaat van een werkgroep rond sterrenkinderen, waarbij ouders van sterrenkindjes aangaven het zeer belangrijk vinden om ook voor hun kindje een boom te kunnen aanplanten”, aldus Michèle.

Deze plantactie is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de firma Vanheede en Stad Roeselare.

Meer info en inschrijven kan via www.klimaatswitch.be.