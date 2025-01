BEKIJK – Ornithologen verzamelen in Assebroek voor zeldzame pestvogel

Veel volk vandaag in de Duiventorenstraat in Assebroek deze morgen. Een tiental ornithologen is er neergestreken om er een zeldzame vogel te observeren.

In een tuin van een woonhuis in de Zeventorenstraat zit in de bessenboom een pestvogel. Volgens kenners een zeer zeldzame verschijning hier in onze contreien. De pestvogel vertoeft normaal gesproken meer in de regio van Groot-Brittannië en Schotland. Hoelang de vogel nog in Assebroek zal verblijven is koffiedik kijken maar de vogelliefhebbers waren allemaal zeer opgetogen met de komst van de pestvogel.



© JVM

