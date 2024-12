Bedenkingen over hemelwater- en droogteplan

Met uitzondering van N-VA-raadslid Filip Terryn, die zich onthield tijdens de stemming, gaf de gemeenteraad unaniem zijn goedkeuring aan het hemelwater- en droogteplan. Dat is nodig om in aanmerking te komen voor watergerelateerde subsidies.

“We worden inderdaad geconfronteerd met klimaatverandering. De seizoenen zijn niet meer duidelijk afgebakend, op sommige plaatsen zien we meer neerslag en ook langere tijden van droogte”, startte raadslid Frans Kemseke (Deerlijk Kwadraat) zijn repliek.

Verplichting

“De grote vraag is: wat kunnen en/of moeten wij als persoon of als gemeente daaraan doen? We moeten een hemelwater- en droogteplan opstellen als we subsidies willen krijgen. Bij wie wij ons moeten wenden en hoeveel we kunnen krijgen, staan niet in het rapport. Wat de overheid niet doet, is zelf een nationaal plan opstellen en zo elke gemeente verplichten om erin mee te stappen.

Maar als zij verplichten, moeten ze ook betalen. Met deze werking leggen ze de verantwoordelijkheid bij de gemeenten en dus weer bij de gewone burgers. Er zijn geen bindende afspraken tussen de verschillende gemeenten en steden. Zelfs Vlaanderen en Wallonië zitten niet op dezelfde golflengte en komen niet overeen. Wie doet wat en tegen wanneer? Het gaat om een visiedocument voor de waterhuishouding in Deerlijk. Er is geen enkele noodzaak voor de gemeentediensten om dit te verplichten bij de toekomstige bouw- of verbouwprojecten. De doelstellingen van het plan zijn waterlast tegengaan, droogte beperken, waterkwaliteit verbeteren, klimaatadaptatie en slim investeren. Het afvoeren van vuil water en hemelwater zit niet bij de gewone man in de straat of de gemeente, maar bij Aquafin en Riopact.”

Verlies Watergroep

“De burger is zich bewust van de waarde en de kost van water. Volgens De Watergroep is het verbruik van drinkwater van 2022 naar 2023 gedaald van 67 naar 65 kubieke meter per aftakking. Daardoor lijdt De Watergroep een verlies van 20 miljoen euro in 2023, wat de abonnementsprijs zal doen stijgen met 25 euro per gezin. Doe dan maar je uiterste best als burger.” (DRD)