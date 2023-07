Alpaca’s op de Monteberg zo populair dat hun ‘team’ al verdubbeld is: “Ze zorgen voor liefde en leute”

De eerste drie alpaca’s op de Heuvellandse Monteberg zijn na twee jaar al met zes om nog meer mensen ludieke uitstapjes te bieden met een zicht. “De interactie met de beestjes is ideaal om even te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Plezier verzekerd”, beloven trotse baasjes Fleur en Midas.

De berglama’s op de Monteberg blijken meer dan een coronahype. In volle pandemie verhuurden Midas Debruyne (27) en Fleur Bruggeman (28) hun nieuwe dieren Eddy, Maurice en Joey als schattig gezelschap tijdens coronawandelingen op de Heuvellandse bergflanken. Omwille van de stijgende populariteit zijn de alpaca’s sinds de laatste lockdown verdubbeld in aantal.

Hulp bij naamkeuze

Teddy werd de vierde telg en enkele weken geleden vervoegden Vlekje en Bruintje de kudde. “Dat zijn hun voorlopige namen”, vertelt Fleur uit Poperinge. “We zijn hun karakters nog aan het ontdekken en vragen onze volgers op sociale media om te helpen bij het kiezen van namen. Binnenkort valt de beslissing. Ze komen allemaal overeen. Ik zou er nog kopen, maar we gaan niet overdrijven (lacht).”

Plaats genoeg op de nieuwe locatie. De originele drie alpaca’s graasden aanvankelijk in een weide aan paardenpension Jeff’s Valley aan de voet van de Monteberg, maar intussen vertoeft de uitgebreide kudde hogerop in een weide aan vakantieverblijf ’t Moltje van Danny Lefebvre (63) en Lieve Boone (62). Voor en na de alpacawandelingen bieden ze op een tuinterras bij de weide ijsjes en huisgemaakte picon aan.

Alternatief voor paard

“Met zo’n uitzicht is het een van de prachtigste plekken om te aperitieven”, vindt het duo, dat voor hun alpacaperiode ervaring had met paarden. “Maar niet iedereen vindt de moed om een paard te bestijgen voor een wandeling. De alpaca’s zijn een mooi alternatief: de dieren zijn zeer rustgevend en makkelijk uit te laten met een koord in de hand. Elke week staan ze paraat om tal van mensen de dag van hun leven te geven in een oase van rust in hartje Heuvelland.”

Alpaca’s zijn berglama’s uit Zuid-Amerika. “Ze lijken op schapen met een lange nek en een grappige kop. Het geblaat is te vergelijken met dat van een lammetje. Ze laten zich graag aaien: van de rug via de hals naar de kop.”

Huppelend

“De eerste weken verliepen chaotisch”, herinnert Midas uit Ieper zich. “Tijdens de eerste wandeling gingen de beestjes vaak stilstaan en neerliggen, omdat ze nog vrij schuw waren. Over het onverharde parcours van 4 kilometer deden ze zo’n 2,5 uur. Datzelfde toertje doen ze nu huppelend in een uurtje. Die diertjes zijn sterk en heel sociaal. Ideaal voor kleine kindjes, die niks te vrezen hebben. Natuurlijk moet je voorzichtig zijn, want het blijven beestjes.”

De alpaca’s blijken ook onderhoudsvriendelijk. “Hun voeding is vrij eenvoudig: gras en water. De dierenarts komt hen jaarlijks controleren en dan worden de teennageltjes geknipt. Zoals mensen moeten alpaca’s wel eens naar de kapper, omdat ze zelf niet van hun fleece af kunnen komen. Zo zitten ze comfortabel in hun vel en krijgen ze het niet te warm in de zomer. Na de scheerbeurt van een maand geleden zijn ze nu misschien iets minder knuffelbaar, maar ze blijven hun grappige zelve.”

Hanenkam

Helemaal kaal zijn ze niet. “Ze behouden een toupetje op hun hoofd”, wijst Midas. Een experiment met motiefjes in de vacht blijkt niet voor herhaling vatbaar. “Omdat dit fluffy beestjes zijn lieten we hier en daar eens wat wol staan. Joey leek een punker met hanenkam op zijn rug en nek en Maurice had precies een mullet. De speciale coupes laten we nu achterwege.”

De hanenkam paste bij het karakter van Joey. “Hij is de puber van de bende en was vorige zomer redelijk hitsig. Maurice is de oudste: als pater familias loopt hij telkens achteraan om te controleren of iedereen mee is. Eddy is een beetje speciaal: hij heeft een uitstekende tand en dat ziet er griezelig uit in het begin, maar tegen het einde van de wandeling is hij ieders beste maat. Hij is de leider.”

Veel aangename reacties

“De beestjes zorgen voor liefde en leute tijdens de wandelingen”, verzekeren Fleur en Midas. “We kregen al veel aangename reacties van tal van gezinnen en groepen op teambuilding of vrijgezellen. De mensen zijn eerst terughoudend en wandelen aan het uiteinde van de koord, maar op het einde houden ze hen vast bij hun hoofd.” (TP)