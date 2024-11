Acteur Stefan Perceval plaatst boom in zijn tuin voor nationale boomplantdag

Op zaterdag 9 november organiseert VLAM, Vlaams Centrum voor Visserij- en Agromarketing, Nationale Boomplantdag. Deze dag, die traditiegetrouw plaatsvindt op de tweede zaterdag van november, nodigt iedereen uit om zelf aan de slag te gaan in de tuin. November is de perfecte maand om bomen, struiken, vaste planten of haagplanten te planten. Deze ochtend gaf acteur en theatermaker Stefan Perceval alvast het goede voorbeeld in zijn stadstuin in Oostende.

Bomen dragen actief bij aan een gezondere en duurzamere omgeving. Als ‘longen van de aarde’ slaan ze CO2 op en filteren luchtvervuiling zoals fijnstof en schadelijke gassen. Dit benadrukt de cruciale rol van bomen in de strijd tegen klimaatverandering. Naast hun rol als luchtzuiveraar, zorgen bomen ook voor natuurlijke schaduw. Kortom: een boom planten is een groene, maar ook een slimme keuze.

Boost voor biodiversiteit en mentaal welzijn

Daarnaast spelen bomen ook een belangrijke rol voor de biodiversiteit. Ze bieden onderdak en voedsel voor talloze diersoorten, waaronder vogels en insecten. Meer groen heeft een positieve impact op het natuurlijke ecosysteem én op de mentale gezondheid. Onderzoek toont aan dat groen in de leefomgeving stress vermindert en de concentratie verhoogt.

Groen in de stad

Acteur en theatermaker Stefan Perceval gaf deze ochtend alvast het goede voorbeeld in zijn stadstuin in Oostende. “Ik ben bezig met ontharding, niet enkel van de samenleving met mijn theaterstukken, maar ook het klimaat.” Zes jaar geleden verhuisden Stefan en zijn partner Marit naar Oostende omwille van de betere luchtkwaliteit. “Ook bomen spelen daar een cruciale rol als ‘longen van de aarde’,” vertelt Perceval. “In een kleinere tuin leek dat niet zo evident, maar er zijn oneindig veel opties. Met een aantal foto’s van onze tuin, trokken wij naar een tuincentrum in Brugge waar we advies op maat kregen. Ze hielden rekening met de grootte van onze tuin, maar ook met de lichtinval.” Het resultaat is een prachtige Magnolia Grandiflora, een groenblijvende struik met grote roomwitte tulpvormige bloemen die heerlijk geuren.

Aan de slag!

Ook overtuigd van het belang van groen in de leefomgeving? Tijd om zelf aan de slag te gaan, november is namelijk dé start van het plantseizoen. Met een uitgebreid stappenplan toont Groenvanbijons.be hoe je een boom plant. Natuurlijk kan je steeds terecht bij een lokale teler, tuincentrum of boomkwekerij voor advies op maat.