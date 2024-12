Aanplant nieuwe bomen in Kapel Milanendreef

In oktober 2023 gingen ruim 100 beuken in de Kapel Milanendreef tegen de vlakte. Een onderzoek wees uit dat ze ziek waren en uit veiligheidsredenen best gekapt werden. Die kap was al voorzien in 2022, maar omdat gedacht werd dat er vleermuizen in de bomen woonden, diende eerst een onderzoek te gebeuren. Dit bleek negatief te zijn. Eerder werd gesteld dat de bomen rond de jaarwisseling 2023-2024 geplant zouden worden, maar dat lukte niet wegens ongunstige weersomstandigheden. Nu is men bezig met 128 zilverlindes te planten. Dit zijn bomen die goed gedijen in zware grond. Er zullen ook lage hagen komen, zodat er geen auto’s of andere vervoermiddelen in de dreef kunnen rijden. (GJZ/foto GJZ)