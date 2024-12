444 gezinnen komen gratis boompje afhalen aan gemeentehuis: “Meest appel- en pruimenbomen”

Op de Dag van de Natuur kwamen maar liefst 444 gezinnen een gratis boompje ophalen aan het Ledegemse gemeentehuis. “We zijn goed op weg om de energie- en klimaatdoelstellingen te halen”, aldus schepen Geert Dessein (CD&V/VD).

In het kader van het energie- en klimaatplan plant de gemeente verschillende acties om de doelstellingen voor 2030 te halen. “Zo kwamen er de voorbije jaren al heel wat fietspaden bij en werden er tal van hagen aangeplant.”

“Een andere doelstelling is om in 2030 per elke inwoner een boom te hebben. Een uitdaging, maar die gaan we graag samen met zijn allen aan”, aldus schepen van Energie en Klimaat Geert Dessein.

In aanloop naar de Dag van de Natuur op 23 november organiseerde de gemeente een bomenactie. Ieder gezin uit Groot-Ledegem kreeg de kans om gratis een boompje te bestellen. “Men kon kiezen uit twaalf verschillende soorten bomen.”

Het afhaalmoment voor die bomen vond plaats op zaterdag 23 november aan het gemeentehuis. “Er werden 444 bomen afgehaald. Vooral de appel- en de pruimenbomen bleken populair”, aldus Geert.

Medewerkers van de technische dienst en de milieuambtenaar zorgden er mee voor dat het afhaalmoment vlot verliep. Schepen Geert is blij om te zien dat de bewoners gretig ingingen op het initiatief. “Het is de bedoeling dat de gemeente deze actie volgend jaar herhaalt.”

Ledegemse Meersen

“Ondertussen hopen we natuurlijk dat de inwoners verder kiezen voor extra groen nabij hun woning. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt kunnen we serieuze stappen zetten.”

Ledegem lijkt dus goed op weg om de doelstelling van het aantal bomen in 2023 te halen. “Straks komt er met de Ledegemse Meersen nog een heel mooi stukje groen in onze gemeente bij. Door het uitzonderlijke erg natte jaar lopen de werken daar serieuze vertraging op. Hopelijk kunnen de Ledegemse Meersen, een echte meerwaarde voor de gemeente, in de loop van 2025 officieel geopend worden.”