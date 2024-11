100-jaar oude Tjipetir-blok uit Indonesië aangespoeld in Blankenberge: “Eerste vondst in België”

Een zeldzame vondst in Blankenberge: op 20 september trof Tim Corbisier van Proper Strand Lopers een Tjipetir-blok op de vloedlijn aan de haven. De rubberachtige blok is meer dan 100 jaar oud en is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit een gezonken Japans schip.

Hoewel er volgens de BBC sinds 2014 al bijna 90 gelijkaardige blokken zijn aangespoeld in West- en Noord-Europa, is dit de eerste Tjipetir-blok die aan de Belgische kust terechtkomt. “De naam Tjipetir komt van een rubberplantage in Indonesië die begin de 20e eeuw actief is”, legt Tim Corbisier uit, hij kreeg de informatie van strandjutter Aäron Fabrice De Kisangani.

© Aäron Fabrice De Kisangani

“De blokken zijn gemaakt van guttapercha, een soort voorloper van rubber. Naar alle waarschijnlijkheid werd deze blok – net zoals de andere die de afgelopen jaren aanspoelden op het Europese continent – vervoerd door het Japanse vrachtschip Miyazaki Maru. Het schip werd tijdens de Eerste Wereldoorlog tot zinken gebracht door de U-88, een Duitse onderzeeër. Het wrak zou zo’n 241 kilometer ten westen van de Scilly-eilanden liggen.”