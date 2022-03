Na warmtenet nu ook waternet in Suikerpark: “We vangen alle water op voor hergebruik”

Tegen ten laatste 2026 moet het slim waternet in het nieuwe stadsdeel Suikerpark in Veurne er liggen. Dat omvat een ondergronds leidingnetwerk dat uitmondt in buffers waar alle afval- en regenwater meteen gezuiverd wordt. Niet alleen de bewoners van Suikerpark maar ook de landbouwers, de buurt en de stadsdiensten halen er voordeel uit.

Tegen de zomer moet het warmtenet een feit zijn. Dan verwarmen de bewoners hun huis met de restwarmte van het nabijgelegen bedrijf PepsiCo. Die producent van chips is ook een van de partners in het slimme waternet.

Haalbaarheidsstudie

Samen met Colruyt stelt PepsiCo het regenwater ter beschikking. Uiteraard wordt ook alle regen- en afvalwater van de woningen op Suikerpark gerecupereerd. “We zijn volop bezig met de haalbaarheidsstudie en hopen alle resultaten tegen eind dit jaar te hebben”, blijft projectcoördinator Sofie Rapsaet voorzichtig.

Hoe ziet zo’n slim waternet eruit? “We zullen een leidingnetwerk aanleggen dat niet alleen de huizen op het terrein van de vroegere Suikerfabriek zal verbinden maar dat zich ook uitstrekt naar Pepsico en Colruyt”, antwoordt Sophie.

100.000 kubieke meter water

“We verwachten per jaar 100.000 kubieke meter water. Dat zullen we op het terrein zelf zuiveren in een nog te bouwen installatie. Op het terrein zijn al bufferbekkens aanwezig voor de opslag van water. De studie zal moeten uitmaken of we extra opslagcapaciteit nodig zullen hebben.”

Het gezuiverde water vloeit terug naar de bewoners die niet hoeven mee te investeren in het leidingnetwerk maar wel goedkoper water in ruil zullen krijgen. “De tarieven moeten we nog berekenen. Het overschot van het water verspreiden we op drie manieren. De landbouwers kunnen er komen aftappen als het droog is, omliggende straten kunnen er mee van profiteren en ook het Veurnse stadsbestuur kan het gebruiken voor de besproeiing van zijn groen.”

Efficiënt en slim

En wat is er nu slim aan dit waternet? “We zullen het water constant meten zodat we het kunnen sturen in functie van de behoefte. De gegevens die we digitaal meten moeten ons een perfect beeld geven op hoeveel water er opgevangen en verbruikt wordt. Zo kunnen we dus efficiënt en slim werken”, geeft Sophie nog mee.

Naast PepsiCo en Colruyt is ook projectontwikkelaar ION partner, net zoals Aquaduin, de West-Vlaamse Intercommunale, het kenniscentrum water Vlakwa, duurzaamheidsbureau Sura Impact, kenniscentrum land- en tuinbouw Inagro en het Veurnse stadsbestuur. De totale kostprijs van het waternet is 1,6 miljoen euro. De Vlaamse overheid komt met een subsidie van 900.000 euro over de brug. (GUS)