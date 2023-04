N-VA Kortemark wil strijd aanbinden met Aziatische hoornaar

“We stellen voor om selectieve vallen en lokstof aan te kopen tegen de Aziatische hoornaar en die ter beschikking te stellen van de lokale imkers”, sprak raadslid Veerle Vanslembrouck (N-VA) op de gemeenteraad.

Het raadslid vroeg actie tegen de uitbreiding van de Aziatische hoornaar in onze contreien. “De gemeente moet ook een brede communicatie voeren bij de bevolking over hoe je de Aziatische hoornaar herkent, welke bedreiging die vormt en hoe je waarnemingen kan melden. Uit cijfers van het Vlaamse Bijeninstituut blijkt dat in 2021 het aantal verdelgingen boven de 200 lag. In 2022 steeg dat cijfers naar 1.214 geregistreerde acties van verdelging.”

“De verwachting is dat de populatie de volgende jaren sterk zal toenemen. Dat is een grote zorg voor zowel imkers als voor de fruitteelt: bovenaan het menu van de Aziatische hoornaar staat immers de honingbij, die een belangrijke rol speelt bij de bestuiving van onze fruitbloesems.”

Vangen

“De koninginnen van de Aziatische hoornaar gaan van maart tot mei op zoek naar een geschikte locatie om hun primair nest te bouwen. Het is nu het ideale moment om koninginnen te vangen en de bouw van een secundair nest te vermijden. Daarnaast roepen we ook op waarnemingen zo snel mogelijk te melden bij een lokale imker, via vespawatch.be of door een foto te sturen naar de milieudienst”, besluit raadslid Vanslembrouck. (JDK)