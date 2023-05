MSKA en stad Roeselare pakken zwerfvuil op De Munt samen aan

De zevendejaars veiligheidsberoepen uit het MSKA Roeselare gaan samen met de stad Roeselare de strijd met zwerfvuil op De Munt aan. Daar zijn vooral sigarettenpeuken en pizzadozen het probleem. De leerlingen werkten Pac-man-tekeningen uit die bezoekers de weg naar de vuilnisbakken wijzen, waarop inmiddels al stickers aangebracht werden die aangeven waar de pizzadozen en sigarettenpeuken gedeponeerd moeten worden.

De stad Roeselare en het MSKA gaan een opmerkelijke samenwerking aan om het zwerfvuil op De Munt te reduceren. “Onder andere de sigarettenpeuken, maar ook de pizzadozen zorgen er voor problemen. Die dozen zijn vaak zo groot dat ze moeilijk in een gewone vuilnisbak passen”, aldus schepen van afval en netheid Stefaan Van Coillie (CD&V).

De stad ging begin dit schooljaar langs in het MSKA om er samen met de zevendejaars veiligheidsberoepen een oplossing te zoeken. Uit een bevraging bleek dat het niet voor iedereen duidelijk is waar men sigaretten mag dumpen en waar de lege pizzadozen moeten. “Vooral op dinsdag vormen de pizzadozen een probleem. Dan is er een pizzafestival bij een van de nabijgelegen pizzeria’s waar tal van leerlingen uit de school naar toe trekken”, aldus leerling Bart Mahboob.

Pac-man

De leerlingen van het MSKA merkten nu een campagne uit die de bezoekers aan het De Muntplein de weg moeten wijzen naar de vuinisbakken. Binnenkort worden er Pac-man-tekeningen op de grond aangebracht. Leerlingen Bilal Kasmi werkte de tekeningen uit. “Iedereen kent Pac-man-tekeningen. Op een eenvoudige, leuke manier zorgen we ervoor dat men gemakkelijk de weg naar de vuilnisbak vindt.”

Op enkele vuilnisbakken werden inmiddels ook tekeningen aangebracht. Een opvallende tekening van een sigaret en een pizzadoos tonen wat waar moet gedeponeerd worden. “Dit hele project kadert in de stage gemeenschapswacht van onze leerlingen. Zij spreken vandaag ook de passanten aan om hen te sensibiliseren rond het zwerfvuilprobleem”, aldus leerkrachte Sofie Lefevre.