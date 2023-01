MIROM start nieuwe jaar met ophaling van GFT-afval aan huis: meer dan 7.000 gezinnen schreven zich al in

Met de start van het nieuwe jaar brak voor MIROM ook een nieuw tijdperk aan. De afvalintercommunale startte met de ophaling van GFT-afval aan huis, een unicum in de streek. Meer dan 7.000 gezinnen sloten zich ondertussen al bij het project aan.

Het concept werd in 2022 reeds aangekondigd, een moment waarop iedereen reeds kon intekenen. “Om nog meer in te zetten op het verstandig omgaan met ons afval en de afvalberg te reduceren, kan het GFT-afval in een aparte container worden gegooid”, klonk het toen bij MIROM. “Op die manier kan het afval afkomstig van fruit, de keuken of de tuin worden weggehaald uit de normale vuilniszakken en dus ook uit de verbrandingsoven. Het geheel krijgt een tweede leven als compost.”

Da afvalintercommunale, met in haar kielzog de steden en gemeentes, voegde de daad bij het woord en begon in het najaar van 2022 reeds met het leveren van de nieuwe containers. “Een eenvoudige abonnementsformule waarbij alles is inbegrepen”, verduidelijkte MIROM. “Om de twee weken komt de vuilniswagen langs om de container te ledigen, waardoor je niet langer zelf nog naar het containerpark moet. Ondertussen schreven meer dan 7.000 gezinnen zich in en de teller blijft lopen.”

Kostprijs

Met de komst van de ophaling in de vorm van een abonnement, kwam meteen ook de kritiek over de kostprijs. Die commentaren werden door zowel MIROM als door de bevoegde schepenen in de kiem gesmoord. “Wie correct sorteert, zal minder vuilniszakken moeten gebruiken”, verduidelijkte schepen van milieu Patrick Roose (Vooruit). “Dus niet alleen is de kostprijs van het abonnement op die manier snel uitgespaard, het zal op jaarbasis ook stukken voordeliger uitkomen. Niet alleen onze portemonnee zal dit voelen, de voordelen voor het milieu zijn eveneens niet te onderschatten.”

Tijdens de eerste GFT-ophaling in Geluwe, waar ook een politieke delegatie van Menen en Wervik aanwezig was, werd al snel duidelijk dat het concept meer was dan enkel maar theoretische veronderstellingen. “Het volstaat om even in de straat te kijken en je kan niet om de feiten heen”, klonk het bij Werviks schepen Bercy Slegers. “Waar er groene GFT-containers staan, zijn er nauwelijks nog vuilniszakken te zien.”