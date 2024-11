Milieuraad zoekt kandidaten voor Groene Pluim

De milieuraad zoekt nog tot 10 november kandidaten voor de Groene Pluim 2024. Dit is een tweejaarlijkse milieuprijs, waarvoor zowel natuurlijke personen (burgers) als rechtspersonen (scholen, verenigingen en buurten) een project kunnen indienen. “Met het toekennen van de Groene Pluim willen we initiatieven op vlak van milieu en natuur belonen”, vertelt Nico Somers, voorzitter van de milieuraad. Een collectief gedragen projectvoorstel is eveneens mogelijk, zoals de aanplant van een bomenrij in een straat. De winnaar ontvangt 150 euro, een organisatie of onderneming het dubbele. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de algemene vergadering van de milieuraad op 19 december. Alle info op www.wingene.be/groenepluim. (GGM/gf)