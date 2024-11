Milieupark voortaan ook over de middag open

Vanaf december schakelt het team Milieupark Koksijde, Veurnestraat 11, over naar een flexibel werkrooster, waardoor de openingsuren van het milieupark veranderen. Dat is ook goed nieuws voor alle inwoners en tweedeverblijvers, want ze kunnen vanaf maandag 2 december ook over de middag terecht in het milieupark.

Vanaf dan is het park doorlopend open van dinsdag tot en met zaterdag van 09 tot 16.45 uur, en het is niet nodig om een afspraak te maken. De meeste afvalsoorten kan je er gratis kwijt, maar vooraf sorteren is de boodschap. Bij het binnenrijden tonen inwoners en Belgische tweedeverblijvers hun identiteitskaart (of K-pas voor buitenlandse tweedeverblijvers). Handelaars, ondernemingen en verenigingen kunnen met een bedrijfspas toegang krijgen tot het park. (MVO)

Info: www.koksijde.be/milieupark, milieupark@koksijde.be of 058 51.42.45