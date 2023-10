Made in Menen: stadsbestuur lanceert de pizzavuilnisbak om zwerfvuil tegen te gaan

Een unieke oplossing, ‘Made in Menen’. Met de gloednieuwe pizzavuilnisbak trekt het stadsbestuur het concept van burgerparticipatie tot een nieuw niveau. “We lieten de jongeren zelf meedenken over een oplossing voor het afvalprobleem en de oplossing is een schot in de roos”, glundert schepen Patrick Roose (Vooruit).

De Waalvest en pizzadozen, het is een combinatie die al langer een doorn in het oog van velen was. Met de komst van Domino’s Pizza werd het plein voor het CC, sowieso al een plaats waar heel wat jongeren over de middag even uitblazen of picknicken, een verzamelplek van zwerfvuil. Rondslingerende pizzadozen waren er op bijna elke hoek te vinden en een oplossing moest worden gezocht.

“Zo zijn we rond tafel gaan zitten met 12 jongeren uit 3 middelbare scholen en hebben we het probleem besproken”, verduidelijkte de schepen het project. “We kwamen tot enkele oplossingen zoals het sensibiliseren via affiches en mails naar de ouders maar ook die lege pizzadozen moesten worden aangepakt. Het waren de jongeren zelf die met het idee van een speciale pizzavuilnisbak op de proppen kwamen en vanuit het VTI volgde zelfs het voorstel om die in hun school te ontwerpen en te bouwen.”

Het eerste van in totaal 5 dergelijke vuilnisbakken werd geïnstalleerd op de Waalvest. “En na één week gebruik is het duidelijk dat de aanpak werkt. Het plein ligt er veel netter bij en ook de andere vuilnisbakken worden niet langer geblokkeerd door pizzadozen. Wat het concept helemaal bijzonder maakt, is dat het leegmaken van de pizzavuilnisbak volledig door de mensen van Domino’s Pizza wordt geregeld. Het afval dat daarin zit, moet dan ook niet door onze eigen diensten worden opgeruimd. Een fijn voorbeeld van hoe iedereen kan meewerken in de zoektocht naar een oplossing. Ook een tweede pizzeria, die in de Sluizenkaai terug te vinden is, heeft zijn schouders onder het project gezet. Beide zaken staan zelf in voor het recycleren van de lege dozen, waardoor ze niet meer op straat blijven slingeren.”