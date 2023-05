Lenteschoonmaak levert ‘slechts’ 2.445 kilo afval op

In de week van 17 tot en met 21 april gingen de facilitaire dienst, de technische dienst, de groendienst en de milieudienst op pad om Harelbeke netjes te maken tijdens de jaarlijkse lenteschoonmaak. Dat leverde 1.080 kg grof vuil, 340 kg PMD en 1.025 kg restafval op.

Met 2.445 kg afval is er een serieuze daling in het zwerfvuil. “Voor 2022 ruimden we bijna het dubbele aan afval, maar liefst 4.422 kg”, aldus schepen van Milieu Tijs Naert (Groen). “Elke kilo die we inzamelen, is er natuurlijk een te veel, maar we geven als stad het goede voorbeeld door de straten proper te maken. Dat loont ook, want we kregen een netheidsscore van 94,6 procent, wat boven het Vlaams gemiddelde ligt”, zegt schepen. Los van een aantal losse acties over het hele jaar heen, kreeg de stad ook de hulp van drie Harelbeekse basisscholen en Natuurpunt tijdens de lenteschoonmaak. “VBS Sint-Rita, VBS Mariaschool en SB Noord zamelde samen met ons zwerfvuil in. We appreciëren alle acties, ook die van andere scholen die zich op andere momenten inzetten voor een propere stad”, zegt schepen van Onderwijs Francis Pattyn (CD&V). Naast deze jaarlijkse grote schoonmaak worden zwerfvuil en sluikstort in Harelbeke het hele jaar door opgeruimd door een team van vzw Effect. Zij ruimen op langs vastgestelde trajecten van landelijke wegen en ruimen sluikstort op. Dit wordt aan de milieudienst gemeld. Op de locaties waar de groendienst actief is, ruimen zij het zwerfvuil op. Op de gewestwegen ruimt een door het Vlaams Gewest aangestelde aannemer meerdere keren per jaar op.

Mooimakers

“Daarnaast zetten we ook in op handhaving en worden betrapte sluikstorters beboet.” Wie zich op regelmatige basis wil inzetten om zijn straat of wijk zwerfvuilvrij te maken kan zich aansluiten bij Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten. Mooimakers helpt je met gratis materiaal en communicatiemiddelen om iedereen warm te maken om mee te helpen. Wie als organisatie helpt, maakt ook kans op een financiële compensatie. Voor meer info kan je terecht bij Frenchy Laevens, medewerker dienst Milieu op frenchy.laevens@harelbeke.be of 056 733 479. (Peter Van Herzeele)