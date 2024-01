Koude zorgt voor warmterecord bij Mirom in Roeselare

“Het is al een tijdje behoorlijk koud, en dus draait ons warmtenet op volle toeren. Logisch, want als het vriest wordt er overal sneller en meer verwarmd”, klinkt het bij de afvalintercommunale.

“Vandaar dat wij bij Mirom niet naar de thermometer moeten kijken om te zien of het koud is. We merken dat doorgaans vrij snel aan de ‘warmtevraag’. Vriesdagen zorgen voor een hogere activiteit en gezien wij de voorbije maanden en jaren enkele extra gebouwen hebben aangesloten, sneuvelen er records.”

Voorlopig was woensdag 10 januari 2024 een recorddag. Die dag is er 386,3 MWh vertrokken op het warmtenet. Dat is het equivalent van 36.000 liter stookolie, of het jaarverbruik van ongeveer 50 moderne woningen.

Het piekvermogen was net geen 22 MW. Voor de mensen voor wie dat cijfer nogal abstract is: dat komt overeen met 22.000 elektrische badkamervuurtjes.