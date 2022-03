Knokke-Heist zet zwerfvuilhandhavers van Ovam in: “Vervuilers echt beboeten”

Het gemeentebestuur slaat de handen in elkaar met de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Ovam om het achterlaten van zwerfvuil effectief te bestraffen. “We maken gratis gebruik van acht zwerfvuilhandhavers die vanaf de paasvakantie samen met onze eigen vaststellers de baan op gaan”, zegt schepen van Milieu Ann Pattyn.

Het was N-VA gemeenteraadslid Isabelle Goeminne die op de jongste gemeenteraad de vraag stelde waarom het gemeentebestuur in tegenstelling tot veel andere steden en gemeenten niet samenwerkt met Ovam. “Als Knokke-Heist het echt meent met haar terechte ambitie om een nette en propere gemeente te zijn, slaat ze de handen in elkaar met Ovam. Zij betalen immers voor de zwerfvuilhandhavers en zijn bereid ze in te zetten op de hotspots in Knokke-Heist”, zei raadslid Goeminne. “Zo kunnen ze vervuilers op heterdaad betrappen en ook echt beboeten.”

Zwerfvuilcharter

Het project met de zwerfvuilhandhavers maakt deel uit van het zwerfvuilcharter, met een dertigtal acties om zwerfvuil te voorkomen, dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), in september 2021 lanceerde. Die handhavers werken dan als GAS-vaststellers in samenwerking met de lokale besturen en op basis van de bepalingen rond zwerfvuil in de lokale politiereglementen. Om de pakkans zo hoog mogelijk te houden, werken de vaststellers in burgerkledij.

Om de pakkans zo hoog mogelijk te houden, werken de vaststellers in burgerkledij

“In een tiental gemeenten is de handhaving met Ovam-toezichters intussen al opgestart en ik verneem ook dat 75 besturen zo’n samenwerking overwegen. Dus hierbij de vraag waarop Knokke-Heist nog langer wacht”, richtte het oppositieraadslid zich op de jongste gemeenteraad tot de meerderheid.

Maar die meerderheid bleek haar huiswerk te hebben gemaakt en was volledig vertrouwd met het dossier. Meer zelfs: het bestuur stapt er in mee. “Dit was zeker een interessant voorstel vanuit Ovam en dus de Vlaamse overheid. We hebben dat goed bestudeerd en hebben besloten ook effectief in zee te gaan met deze zwerfvuilhandhavers”, zegt schepen van Milieu Ann Pattyn (Gemeentebelangen).

Opleiding voorzien

“De poule handhavers van Ovam bestaat uit dertig personen die over een periode van drie jaar ingezet kunnen worden. Die kunnen natuurlijk niet die hele periode enkel aan Knokke-Heist toegewezen worden. Voor onze gemeente kunnen we gebruik maken van acht Ovam-handhavers in periodes die voor ons als kustgemeente interessant zijn. De handhavers die naar onze gemeente zullen komen zijn bezig met hun opleiding of hebben die recent achter de rug. We beginnen ze in te zetten vanaf de paasvakantie, dat is steeds een drukke periode hier. Ze zullen samenwerken met onze twaalf eigen GAS-vaststellers. Bedoeling is dat ze zich naast ‘regulier’ zwerfvuil ook focussen op hondenpoep. De teams (ze lopen in principe steeds per twee, red.) zullen zeker actief zijn op de zeedijk en in de winkelstraten. Ook in de zomervakantie zullen ze actief zijn.”