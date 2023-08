Wingene verwelkomt nieuwe milieuvriendelijke vrachtwagen

Gemeente Wingene zet haar beste groene beentje voor met een opvallende stap in de richting van een duurzamer wagenpark. De oude Mercedes vrachtwagen werd vervangen door een milieuvriendelijke vrachtwagen.

“De energiecrisis van 2021 met extreme prijsstijgingen voor aardgas bracht enige financiële onzekerheid met zich mee, maar gelukkig zijn de omstandigheden inmiddels gestabiliseerd. Net als vele andere lokale besturen hebben we vol overtuiging geïnvesteerd in een klimaatvriendelijk alternatief voor de traditionele diesel- en benzinevoertuigen”, weet schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant en een sterke toewijding aan duurzaamheid, is de gemeente vastberaden om haar wagenpark te vergroenen. De verouderde vrachtwagen die meer dan 25 jaar dienst deed, werd vervangen door een CNG (Compresed Natural Gas) aangedreven vrachtwagen, die uitgerust is met een containersysteem en een handige laadkraan.

Scania model

Om de juiste oplossing te vinden en de duurzame visie waar te maken, heeft de gemeente gekozen voor het raamcontract van Fluvius voor duurzame voertuigen. Deze keuze is gebaseerd op een dubbele motivatie. Het ontbreken van een lokaal aanbod van geschikte voertuigen en de expertise en ondersteuning van Fluvius bij de aanschaf van duurzame voertuigen.

Het geselecteerde model is een Scania model die beschikbaar is via het Fluvius contract, voldoet aan alle vooropgestelde eisen. Dit moderne voertuig biedt niet alleen de gewenste functionaliteit, maar komt ook met de ecologische voordelen van een CNG-aangedreven krachtpatser. De totale kosten van investering bedragen 282.992,52 euro, inclusief BTW.