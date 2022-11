Verscherpte klimaatambities voor Roeselare

Stad Roeselare ondertekent op maandag 21 november het Vlaamse Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. De klimaatlat van de stad ligt al zeer hoog met het Klimaatplan #VANRSL uit 2018 dat naar CO2-neutraliteit streeft tegen 2050.

Door middel van dit pact slaan Vlaanderen en de lokale besturen de handen in elkaar om samen de nodige verandering in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Vandaag, een jaar later is er dan ook al een tweede versie. Het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 2.0 bevat een aanscherping van de klimaatambities in lijn met de verscherpte Europese klimaatdoelstellingen.

Zo moeten er voor de werf rond renovatie van de tegen 2030 50 collectief gerenoveerde wooneenheden per 1000 wooneenheden, minstens 25 fossielvrij zijn. Daar bovenop moeten de inwoners van 50 op de 1000 wooneenheden worden uitgenodigd voor een klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte aanpak. Voor de werf rond duurzame mobiliteit is er een verhoging van 1 naar 1,5 (semi-) publiek laadpunt per 100 inwoners tegen 2030.