Tegeltaxi haalt gratis puin en tegels op in Harelbeke en moet inwoners zo stimuleren om meer te ontharden

Vanaf 5 juni zal je in Harelbeke de tegeltaxi geregeld door de straten zien rijden om puin op te halen. De tegeltaxi is een nieuw initiatief van het lokaal bestuur van Harelbeke in samenwerking met vzw Poerderie (vroeger vzw Effect) om inwoners te stimuleren om te ontharden. Stijn Vandamme is de eerste om de tegels in zijn voortuin weg te halen.

Stad Harelbeke zet erg in op ontharden. Het is een heel belangrijke stap in het tegemoetkomen van de klimaatdoelstellingen. “Ontharde grond laat water gemakkelijker door, waardoor de kans op overstromingen, wateroverlast en erosie vermindert. De grond die onthard is krijgt meer zuurstof, voedingsstoffen en kan het water beter vasthouden”, zegt schepen van Milieu Tijs Naert (Groen).

“Niet alleen voeren we als lokaal bestuur zelf kleine en grotere projecten uit om te ontharden, we stimuleren ook onze inwoners om dat te doen. We hadden al een subsidie voor ontharding van voortuinen, maar nu gaan we nog een stapje verder door een tegeltaxi te voorzien die gratis puin tot 10m² uit je voor- of achtertuin ophaalt aan je deur.”

Tuintje met gevelbankje

De eerste die de tegels uit zijn ‘voortuin’ laat weghalen is Stijn Vandamme (42), die beroepshalve voor de provincie werkt. Hij woont sinds 2009 in de Schoolstraat. “Er liggen hier 36 vierkante meter voor de deur. Bijna de hele straat heeft indertijd de voortuintjes betegeld voor parking of oprit. Nu is dit niet meer conform”, vertelt Stijn, die samen is met Sarah Decock en drie kinderen heeft.

“Persoonlijk vind ik dat ontharden moet, zeker voor het vasthouden van water dat altijd maar belangrijker wordt. We zijn van plan om die 36m² uit te breken en te vervangen door een tuintje met veel groen, struiken en een gevelbankje. Ik denk bijvoorbeeld ook aan eetbare bosbraam. De school ligt hier pal tegenover en de kinderen mogen dan gerust wat bessen plukken. Een tuintje schept ook gemakkelijker contact om een praatje te maken met voorbijgangers of buren.” Stijn hoopt het tuintje klaar te krijgen tegen het einde van het jaar.

Premie

De bestaande subsidie geldt voor particulieren die minstens 5m² ontharden in hun voortuin, gelegen bij gebruik te maken van worteldoeken. Inwoners van Harelbeke kunnen zo tot 500 euro subsidie ontvangen. Alle voorwaarden vind je op www.harelbeke.be/subsidie-ontharden-en-vergroenen-van-voortuinen.

“Het is niet toevallig dat we de tegeltaxi op dit moment lanceren. Momenteel vindt het Vlaams kampioenschap Tegelwippen plaats, nog tot eind oktober. Mensen die tijdens deze periode ontharden, kunnen hun uitgewipte tegels doorgeven op www.vk-tegelwippen.be en Harelbeke een handje helpen in het groener worden. Hoe meer groen, hoe minder verharding en hoe meer we Vlaanderen beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering”, aldus schepen Naert.

Net zolang het Vlaams kampioenschap tegelwippen loopt, loopt ook de actie van de tegeltaxi. Wil je ontharden en wil je gratis je tegels kwijt, dan maak je er best zaak van voor eind oktober 2023. De tegeltaxi aanvragen kan via www.harelbeke.be/tegelwippen.

Elektrische fiets

En dat is nog niet alles, want de stad voorziet ook gratis geveltuintjes voor diegenen die dat willen. “Eén keer per jaar lanceren we een oproep waarbij mensen zich kunnen inschrijven om gratis gevelgroen en een installatie van klimhulpen te krijgen. Dit jaar kan Junglebeke, onze groep vrijwilligers die geveltuintjes verzorgt, zo opnieuw twintig tuintjes aanleggen. Een succes, voor het derde jaar op rij.”

De oproep voor geveltuintjes wordt eind dit jaar opnieuw gelanceerd via www.harelbeke.be/geveltuinen. Doe je mee aan één van deze bovenstaande acties of aan allemaal? Maak er een foto van en doe mee aan de Klaveractie via www.harelbeke.be/klaveractie. Daarmee maak je kans op een grote prijzenpot, met als hoofdprijs een elektrische fiets.