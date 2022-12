Provincie deelt gratis klimaatbomen uit aan inwoners Anzegem: “We hopen nog meer mensen warm te maken”

Komende zaterdagvoormiddag 17 december zullen er aan het Gemeentepunt (Heirbaan 73) vijftig Anzegemnaren een klimaatboom komen ophalen. Dit kadert in het project ‘Boom zoekt Tuin – Klimaatbomen’ dat in handen is van de Provincie West-Vlaanderen.

De Provincie West-Vlaanderen deelt via het project ‘Boom zoekt Tuin – Klimaatbomen’ in het totaal zo’n 274 bomen uit aan inwoners uit zes steden en gemeenten (Zwevegem, Menen, Anzegem, Lichtervelde, Tielt en Wielsbeke). Dat gebeurt in samenwerking met het Stadlandschap Leie & Schelde, Stadlandschap West-Vlaams hart en de betreffende steden en gemeenten.

Gratis boom

“Tijdens een gratis infosessie op 27 september kregen de Anzegemse inwoners meer informatie over het belang van (klimaat)bomen, tips over het aanplanten ervan en konden ze kennismaken met het aanbod. Vijftien soorten werden in de kijker gezet vanuit de optiek ‘voor elk tuintype een geschikte boom’ ”, aldus schepen voor Natuur en Klimaat Davy Demets (Inzet). “Na afloop konden de deelnemers zich aanmelden om een gratis boom voor eigen tuin uit het aanbod te ontvangen. Deze worden op zaterdag 17 december uitgedeeld.”

PDPO-project

De campagne ‘Boom zoekt tuin – Klimaatbomen’ maakt deel uit van het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO-project) ‘Bomen plannen/beheren/planten’. In dat project wordt intensief samengewerkt met een beperkt aantal gemeenten rond bomen. Het project focust op gemeentelijke bomen, het goed beheer ervan en ook op een aantal doelgroepen waarbij de Provincie actief nieuwe beplantingen probeert te genereren. ‘Burgers en tuiniers’ zijn zo’n doelgroep en de campagne is de manier om het doel te bereiken. De Provincie hoopt in de toekomst nog meer lokale besturen warm te maken voor het project.