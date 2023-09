Menen gaat strijd aan tegen peuken tijdens World Cleanup Day: “Er liggen er nog altijd veel te veel op de grond”

Op zaterdag 16 september trekken miljoenen mensen wereldwijd de straat op, tijdens World Cleanup Day. Het evenement krijgt in Menen extra ondersteuning door het stadsbestuur, dat van zwerfvuil aanpakken een prioriteit heeft gemaakt. In PCM Menen werd op dinsdag alvast een opwarmingsmoment georganiseerd.

Zwerfvuil, het is en blijft een hardnekkig probleem en bezorgt stadsbesturen wereldwijd een niet te onderschatten werklast. Verschillende initiatieven proberen de afvalberg aan te pakken, al blijft rondslingerend afval overal aanwezig. In Menen zijn het de mooimakers, burgers die in hun vrije tijd afval gaan opruimen, die als machtigste wapen in het arsenaal worden ingezet.

“Toch moeten we blijven inzetten op bewustmaking van de vervuiler”, verduidelijkt schepen van Netheid Patrick Roose. “Tijdens onze ‘Super Tuesday’, een moment waarop alle burgers deel konden uitmaken van werkgroepen, kwam naar voren dat vooral peuken een doorn in het oog waren van velen. Er liggen er nog altijd veel te veel op de grond, waardoor ze in aantal het grootste deel uitmaken van de zwerfvuilberg. Het is uiteindelijk een erg bedroevende vaststelling.”

Peukvuilnisbak

Het stadsbestuur bleef niet bij de pakken zitten en lanceerde de peukvuilnisbak. “Compleet met een grote en duidelijke vlag wordt duidelijk gemaakt dat peuken niet op de grond horen”, gaat de schepen verder. “Het is een stevige opkikker voor onze mooimakers en het is ook een ondersteuning van de World Cleanup Day. De aanpak van sigarettenpeuken maakt overigens ook deel uit van de ‘week van de handhaving’, waarbij verschillende steden en politie de handen in elkaar slaan. Van 2 tot 8 oktober gaan Menen, Wervik en Wevelgem samen met de intercommunale en de politiezone aan de slag om het probleem van zwerfafval aan te pakken.”

De plannen werden bekend gemaakt in de binnentuinen van het Psychiatrisch Centrum Menen, in de Bruggestraat. Daar gingen enkele vrijwilligers aan de slag om er de tuinen afvalvrij te maken. Tijdens World Cleanup Day kan iedereen het verzamelde afval naar de Grote Markt brengen, waar ze worden bedankt met een drankje en een stuk Wieltjestaart.