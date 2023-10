KV Kortrijk talmt, ondanks wettelijke verplichting, met invoering herbruikbare bekers

Herbruikbare bekers zijn sinds enkele jaren alomtegenwoordig in Kortrijk, van Alcatraz over Sinksen tot de Tinekesfeesten. Niet zo bij voetbalclub KV Kortrijk, daar worden, op de familietribune na, nog overal wegwerpbekers gebruikt. Nochtans is de club sinds een zestal maanden verplicht om overal in het stadion drank in herbruikbare bekers te serveren. Stad Kortrijk dringt aan op een versnelde invoering. “We hebben al een aantal aanmaningen gestuurd, want als stad zitten we ook verveeld met de situatie”, zegt schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester) aan VRTNWS.

Logistieke problemen

De reden voor die trage invoering van de herbruikbare bekers zou logistiek van aard zijn. Er zou te weinig of geen plaats zijn om herbruikbare bekers op te slaan of een wasstraat te installeren om ze te reinigen. “Maar ze zullen zich uiteindelijk toch moeten schikken. Een stad als Kortrijk heeft de herbruikbare bekers principieel ingevoerd en die moeten als norm worden gehanteerd. Voor KVK kunnen we geen uitzondering maken”, vervolgt Allijns.

Ook de Pro League, de organisatie van de voetbalcompetitie, verwacht dat KV Kortrijk werk maakt van een versnelde invoering van de herbruikbare bekers. “Vanaf dit seizoen schakelen al onze clubs over naar de herbruikbare beker. Ze volgen zo de Europese, federale en regionale wetgeving, die bepalen dat evenementen vanaf 2023 dienen over te schakelen naar herbruikbare bekers om zo de ecologische voetafdruk te verkleinen”, klinkt het in een mededeling.

“De logistieke problemen zijn zeker niet zo onoverkomelijk als de club laat uitschijnen”

KV Kortrijk zou de invoering van de herbruikbare bekers gradueel willen doorvoeren. Dit seizoen is de familietribune al aan de beurt, op termijn zouden ook de staan- en andere tribunes moeten volgen. Al druist dat dus in tegen de geldende wetgeving. De club zou eerst haar voorraad wegwerpbekers willen opsouperen. Schepen Wouter Allijns verwacht dat de ‘Veekaa’ de tering naar de nering zet, “Sinds april wordt het principe al toegepast op andere massabijeenkomsten, zoals het festival Alcatraz en deze week nog Student Welcome. De logistieke problemen zijn zeker niet zo onoverkomelijk als de club laat uitschijnen.”