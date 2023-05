Koop lokale producten en neem deel aan de Korte Keten Kaart-actie

De Korte Keten Kaart-actie in Wingene start vanaf 1 mei en loopt tot 30 juni. Met deze wedstrijd wil de gemeente iedereen aanmoedigen om de producten rechtstreeks bij de lokale landbouwer aan te kopen.

“We willen als gemeente duurzame en lokale producten blijven promoten”, weet schepen van Land- en Tuinbouw Hedwig Kerckhove. “Veel mensen gaan bewuster om met wat ze eten. We willen daarom iedereen aanmoedigen om producten rechtstreeks bij de lokale landbouwers aan te kopen, want via de landbouw kom je opnieuw in contact met de landbouwactiviteiten en leer je de voordelen van hun producten appreciëren.”

Aan de Korte Keten Kaart-actie nemen er 19 verkooppunten deel. Bij iedere deelnemende landbouwer krijgt de klant een sticker en dit bij iedere begonnen aankoopschijf van tien euro. Deze stickers worden op de spaarkaart verzameld en onder de volle spaarkaarten worden er 23 winnaars getrokken, die een mand vol lokale producten cadeau krijgen.

De actie loopt van mei tot en met eind juni. Volle spaarkaarten kunnen ingediend worden tot 4 juli in het gemeentehuis of bij de deelnemende landbouwers. De spaarkaart werd verspreid onder alle inwoners via de brievenbus en zijn ook te verkrijgen bij de deelnemers en in het gemeentehuis.

Deelnemende handelaars kan je vinden op www.wingene.be/korteketen.