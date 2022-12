Klimaatklever Wouter Mouton hield opnieuw symbolische actie op de Markt in Brugge

Donderdagmiddag hield Extinction Rebellion een actie op de Markt van Brugge. De Brugse ‘klimaatklever’ Wouter Mouton en zijn vrienden nodigden voorbijgangers uit om zich symbolisch vast te kleven aan een goedkoop kunstwerkje.

“Mijn boodschap is gericht aan het Brugse stadsbestuur, al mag premier Alexander De Croo zich uiteraard ook aangesproken voelen”, zegt Bruggeling Wouter Mouton, die zich eerder al vastkleefde aan ‘De Madonna met kanunnik vander Paele’, een topwerk van Jan van Eyck in het Groeningemuseum. In Nederland werd hij samen met twee andere klimaatactivisten tot drie weken cel veroordeeld na een gelijkaardige kleefactie bij ‘Het meisje met de parel’ van Vermeer.

Klimaatklever

Wouter Mouton stond met enkele klimaatvrienden op de Brugse Markt, gewapend met enkele vlaggen en borden. Ze hadden ook een heel goedkoop kunstwerkje bij en nodigden mensen uit om zich even symbolisch vast te kleven met tape. Een knipoog naar de recente kunstacties en het feit dat ‘klimaatklever’ het woord van het jaar is geworden.

De Bruggeling blikt nog eens terug op zijn vorige acties: “Ze lokten heel wat reactie uit, wat precies het doel was van ons actievoerders. Op die manier krijgen we de mogelijkheid om de hoogdringendheid van de multicrises nogmaals onder de aandacht te brengen. Ondanks vele negatieve reacties en een celstraf van drie weken vond ik het de moeite waard. We hebben volgens het IPCC nog ruim 6 jaar voor we het CO2 budget overschrijden.”

Doomsday klok

Wouter Mouton noemt de klimaatcrisis een tikkende doomsday klok: “De effecten van de klimaatverandering worden onomkeerbaar op dat moment. Een heel duidelijke waarschuwing die de toekomst van onze kinderen op de helling zet.”

“Die bedreiging wordt steeds concreter, omdat de vervuilende sectoren en industrieën door lobbygroepen en banken nog altijd gestimuleerd worden. En door de politiek ! Stad Brugge mikt op halvering van de uitstoot tegen 2030, zero net tegen 2050, net zoals veel andere overheden die het probleem voor zich uit blijven schuiven.”

Minachting

“Burgemeester Dirk De fauw acht zich geschikt om zichzelf op te volgen bij de volgende verkiezingen. Nochtans kostte het zijn kabinet meer dan drie jaar om een vaag, niet afdwingbaar klimaatplan op te stellen. Meer minachting voor de bevolking lijkt me moeilijk aantoonbaar.”

“Er zijn genoeg dossiers om dit te duiden, het laatste in de rij is het verhaal van De Spie. Een van de laatste uitgebreide natuurgebieden die door het stadsbestuur welwillend opgeofferd mag worden om de industrie verder uit te breiden. Hopelijk haalt het vele protest iets uit”, aldus Wouter Mouton.

Klimaatnoodtoestand

Extinction Rebellion daagt Dirk De fauw uit om op te houden met het klimaat te behandelen als ‘een van de vele uitdagingen’ : “Om te beginnen kan de klimaatnoodtoestand worden uitgeroepen, en moet worden erkend dat het huidige beleid ver ontoereikend is en enkel onvermijdelijk leidt tot extremer weer, oversterfte door hitte en overstromingen, massale migratie, watertekort.”

“Daarnaast moet het Brugs klimaatplan inhoudelijk aangescherpt worden en afdwingbaar gemaakt worden. Als dit niet gebeurt en Dirk De fauw gaat nog zes jaar verder op de huidige weg, dan staat de teller van de klimaatklok op 0 en laat hij samen met vele andere verkozenen overal ter wereld een permanent onleefbare plaats achter voor ons allemaal. Nogmaals, dit zijn voorspellingen gebaseerd op de meest recente IPCC rapporten. Er is geen twijfel hierover.”

“We leven in een cruciale tijd en als mens kunnen we keuzes maken. Als bedrijfsleiders en politici zelfs belangrijke keuzes. Extinction Rebellion kiest in ieder geval voor geweldloos verzet tegen het criminele nalatigheidsbeleid dat onze kinderen een donkere toekomst voorschotelt. Ook als we hiervoor gestraft, uitgelachen, beboet en tegengewerkt worden”, besluit Wouter Mouton.