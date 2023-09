Klimaatfietstocht Ride the Tide start ook dit jaar in Poperinge

De klimaatfietstocht Ride the Tide wordt van 5 tot en met 8 oktober opnieuw gereden. Een groep fietsers trekt, tijdens een vierdaagse fietstocht van 320 km, van Poperinge naar Antwerpen. Het start-event gaat door op de markt van Poperinge, op donderdag 5 oktober van 10 tot 11 uur.

“We vertrekken in Poperinge, fietsen langs Brugge, Gent en Mechelen naar Antwerpen. Onderweg kunnen deelnemers voor één of enkele dagen meedoen”, vertelt Luk Durnez. “Het traject loopt langs de toekomstige overstromingslijn die we, bij ongewijzigd klimaatbeleid, tegen het einde van deze eeuw zullen kennen.”

Het start-event van Ride the Tide gaat door op de markt van Poperinge, op donderdag 5 oktober van 10 tot 11 uur. “Er komen zo’n 800 schoolkinderen luisteren. Ze komen ook de Climate Song zingen. Poperingenaar Michiel Buseyne zei toe om de Climate Song voor te zingen en te begeleiden op gitaar op het podium. Er zullen korte speeches zijn door schepen Ben Desmyter, directeur van het Vlaams Instituut voor de Zee Jan Seys en door een van de aanw”ezige jongeren. Op het einde vormen alle aanwezigen een reusachtige erehaag richting Gasthuisstraat om de tientallen fietsers van Climate Express en Grootouders voor het klimaat aan te moedigen, en uit te zwaaien.”