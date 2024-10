Bruggelingen besteden steeds meer aandacht aan de isolatie van gebouwen

Het voorbije jaar hebben Bruggelingen steeds meer aandacht besteed aan het verbeteren van de energie-efficiëntie en isolatie van gebouwen. In 2023 was de warmtevraag in Brugge ongeveer 10 procent lager dan in 2018, het referentiejaar van het Brugse klimaatplan. “Voor kantoren en scholen daalde de warmtevraag zelfs met 16 procent. Ook na de energiecrisis, waarna de energieprijzen terug zijn gedaald, houdt de Bruggeling de thermostaat dus goed in het oog”, zegt schepen voor Klimaat en Energie Minou Esquenet.

Stad Brugge ondersteunt inwoners bij renovaties en isolatiemaatregelen via wijkinfoavonden, renovatieprojecten en persoonlijk advies van renovatiecoaches. “Deze legislatuur hebben de renovatiecoaches van de Stad voor 2.250 woningen een gepersonaliseerd renovatieadvies opgesteld. Uit onze tevredenheidsenquête blijkt dat 81 procent van de Bruggelingen tevreden is met dit advies en dat 58 procent hierna effectief aan de slag is gegaan. In 2023 zijn bovendien 606 inwoners geholpen met het aanvragen van premies en subsidies.”

Modelcontract

Het aanbod werd stelselmatig verder uitgebouwd. Voor bepaalde wijken wordt met een ervaren organisatie samengewerkt om ook de zoektocht naar en opvolging van aannemers te begeleiden. Daarnaast is de werking uitgebreid naar appartementsgebouwen, waar de verschillende mede-eigenaars worden betrokken, en is een modelcontract opgesteld om zonnepanelen op huurwoningen te realiseren waarbij zowel eigenaar als huurder voordeel uit kunnen halen.

“Ook onze eigen gebouwen hebben we aangepakt, gerenoveerd en verduurzaamd. Tussen 2018 en 2023 verbruikte de Stad bijna 7 gigawattuur minder energie, een vermindering met bijna 24 procent. We beslisten ook om veertien gebouwen grondig energetisch te renoveren en het aantal zonnepanelen op onze stadsgebouwen te verdubbelen. Deze maatregelen dragen bij tot aanzienlijke energiebesparingen”, besluit schepen Minou Esquenet.