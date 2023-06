Brugge zal pas vanaf 1 oktober openbare verlichting niet meer doven

Tegen uiterlijk 1 oktober zal de openbare verlichting in Brugge ‘s avonds niet meer gedoofd worden. Dat verklaarde financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) tijdens de gemeenteraad dinsdagavond. Het is blijkbaar een hele klus voor Fluvius om 400 verlichtingskasten manueel te bedienen. In Gent kan het volgende week al – tegen extra betaling.

De Brugse raadsleden Gert Van Tieghem (N-VA) en Benedikte Bruggeman (Open VLD) vroegen het stadsbestuur om de straatverlichting niet langer te doven.

Dimmen

In november 2022 werden omwille van de dure energieprijzen maatregelen genomen om de straatverlichting ’s nachts niet te laten branden. In de Brugse binnenstad worden de lichten nog altijd met 50 procent gedimd tussen 23.30 en 5.30 uur ’s morgens, omwille van het feit dat de verledding in de Brugse binnenstad voor 70 procent al een feit is.

In de deelgemeenten worden de lichten gedoofd tussen 23 en 5 uur ’s morgens, uitgezonderd op vrijdag en zaterdag. “We zijn nu zeven maanden verder en de energieprijzen hebben zich genormaliseerd. Sommige Brugse bewoners voelen zich niet veilig bij deze ‘duistere’ omstandigheden. Moet er een en ander bijgesteld worden?”, vroeg Geert Van Tieghem (N-VA) zich af. Hij kreeg de volle steun van Benedicte Bruggeman (Open VLD).

Onveilig

Karin Robert (Groen) had het onveiligheidsverkeer in het donker al eerder aangekaart, wegens het onveiligheidsgevoel. Maar toen had burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gezegd dat de criminaliteitscijfers niet gestegen waren in het donker. Wat hij nu opnieuw bevestigde: “De meeste inbraken doen zich voor overdag en in de vooravond, als de bewoners niet thuis zijn.”

Sandrine De Crom (Open VLD) gaf toe dat ze zich ‘s avonds niet erg veilig voelt in het donkere Graaf Visartpark. Schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) bekende dat ze bang is in het donker. Ze kondigde aan dat Fluvius na het bouwverlof start met het aansteken van de openbare verlichting: “Uiterlijk moet dat op 1 oktober klaar zijn. Er zijn 20.000 lantaarns, er zijn ingrepen in 400 cabines nodig. Tegelijkertijd zetten we onze verled-campagne voort, zodat op termijn alle lichten kunnen gedimd worden. 38 procent is al verled.”

Geert Van Tieghem (N-VA) warom Gent op en wek tidj de lichten kan aansteken. “ZE betalen er extra voor”, antwoordde de schepen.