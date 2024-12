82 Kortrijkzanen halen hun gratis klimaatboom op

Stad Kortrijk en Regionaal Landschap Leie en Schelde bundelden opnieuw de krachten om inwoners van Kortrijk te overtuigen een ‘klimaatboom’ in hun tuin te plaatsen. Dat zijn boomsoorten die goed gedijen in de klimaatomstandigheden van de toekomst. 82 Kortrijkzanen haalden op 14 december hun bestelling op en geven de boom een plekje in hun tuin.

In het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, stapte Stad Kortrijk mee in de publiekscampagne ‘Klimaatboom zoekt tuin’. De term ‘klimaatbomen’ is in het leven geroepen om aandacht te vestigen op het belang van klimaatverandering op de boomsoortenkeuze. Eerder dit jaar konden aanwezigen tijdens de ‘Boom zoekt Tuin’ infoavond een gratis klimaatboom uit een lijst van 15 inheemse soorten bestellen, zoals de fladderiep, de zomereik, boswilg, sporkehout en de populaire krentenbomen en gele kornoelje.

Janne Tjampens, Maxim Veys (nieuwe schepen van Natuur, Klimaat en Biodiversiteit) en Stijn Vandamme. © MD

Tijdens de gratis infoavond schetste een expert de vele voordelen van bomen in je tuin. “Zoals schaduw en verkoeling, waterregeling, biodiversiteit, kleurenpracht, vruchten. Afhankelijk van de schaalgrootte, bodem en andere factoren, stellen we een passende soort voor”, zegt Stijn Vandamme, coördinator bij Regionaal Landschap Leie en Schelde. “Verder kregen de aanwezigen die avond een pak tips in verband met de aanplant en het beheer van bomen.”

Ook Ilse Goossens en Chris Grymonprez tekenden in op een klimaatboom, hun eerste gezamenlijke aanschaffing nu ze gaan samenwonen. “We zijn wel bezig met het klimaat en we willen graag bijdragen aan de biodiversiteit door een deel van onze tuin terug te geven aan de natuur. Het hoeft voor ons niet te strak. We kiezen bijvoorbeeld voor bloemenperken en stukjes wild gras.”

Infosessie gemist?

Wil je ook graag jouw steentje bijdragen om de klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten, maar heb je dit jaar deze campagne gemist? Geen zorgen, het is de ambitie van de stad om ook de komende jaren in te tekenen zodat nog meer mensen de kans krijgen een gratis boom te planten.