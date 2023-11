Kinderen beloond met cheque van 525 euro na hun gevecht tegen zwerfvuil met ‘Operatie Proper’

De groene ridders van Menen krijgen versterking uit een wel erg onverwachte hoek. De leerlingen van Basisschool Ter Molen kregen lucht van ‘Operatie Proper’, een organisatie die vanuit de stad scholen moet aanzetten de strijd tegen zwerfvuil aan te vatten.

Er werd niet getwijfeld en zelfs de allerkleinsten trokken hun fluojas aan en gingen zo de straat op. Met een vuilniszak in de hand maakten ze van de zone rond de school een nettere en vooral een aangenamere plaats. Het stadsbestuur merkte op hoe Lauwe almaar properder werd en beloonde de school daarom met een knappe cheque. Uit handen van Patrick Roose kregen de leerlingen en de leerkrachten een cheque van 525 euro overhandigd. Dit bedrag kan worden aangewend voor het aankopen van of het investeren in duurzame oplossingen.